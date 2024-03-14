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Published Сегодня, 06:01

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

Потепление в Ростове-на-Дону начнется с 16 марта

Стало известно, когда начнется потепление в Ростове-на-Дону

14 марта 2024, 06:01
Фото: 1MI

Потепление в Ростове-на-Дону начнется с 16 марта

В Ростове-на-Дону на выходных начнется потепление и температура поднимется до +10 градусов, заявили синоптики.

В четверг, 14 марта, утром в Ростове ожидаются температура +1 градус и снег с дождем. Днем прогнозируется небольшой дождь и температура до +5 градусов. К вечеру осадки прекратятся, но ожидается облачная погода.

В течение всего дня скорость порывов ветра будет достигать 16 метров в секунду.

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В ночное время стоит ждать снег с дождем при температуре +1 градус. Днем все поменяется и останутся только дожди, а температура поднимется до +6 градусов.

В субботу ожидается повышение температуры до +10 градусов. Продолжительную облачную погоду прогнозируют на несколько дней.

Ранее жителей донского региона просили не покидать дома из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Снег#Ростов#Дождь
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