Стало известно, когда начнется потепление в Ростове-на-Дону

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В четверг, 14 марта, утром в Ростове ожидаются температура +1 градус и снег с дождем. Днем прогнозируется небольшой дождь и температура до +5 градусов. К вечеру осадки прекратятся, но ожидается облачная погода.
В течение всего дня скорость порывов ветра будет достигать 16 метров в секунду.
В ночное время стоит ждать снег с дождем при температуре +1 градус. Днем все поменяется и останутся только дожди, а температура поднимется до +6 градусов.
В субботу ожидается повышение температуры до +10 градусов. Продолжительную облачную погоду прогнозируют на несколько дней.
Ранее жителей донского региона просили не покидать дома из-за снегопада. Материал на эту тему читайте по ссылке.