Зоолог Тихонов рассказал, куда исчезли воробьи в Ростовской области

Воробьи принадлежат к птицам высокомобильной группы, которая хорошо реагирует на изменения в окружающей среде. Когда им что-то не нравится, они расправляют крылышки и улетают — мигрируют с одного на другое место, в том числе и в Ростове, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

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