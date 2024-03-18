Зоолог Тихонов рассказал, куда исчезли воробьи в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:22
Published Сегодня, 08:22
Modified Сегодня, 08:24
Updated Сегодня, 08:24
Напомним, что в первую декаду марта жители Ростовской области приняли участие во Всероссийской переписи воробьев. Целью акции стало получение актуальных данных о численности птиц, чтобы не допустить их сокращения.
В ходе наблюдений активисты обнаружили более 2,5 тысячи домовых воробьев и порядка 1,6 тысячи полевых.
Зоолог разъясняет, что при проведении подсчета птиц методом наблюдения можно вовремя заметить какие-то факторы, которые другими способами определить намного сложнее и дороже.
В то же время ряд экспертов RostovGazeta не первый год отмечают, что в некоторых местах Ростова воробьи исчезли. В частности, птиц перестали видеть на Западном, на Сельмаше.
«Воробьи просто мигрируют с одного места на другое, выбирая более удачное в плане корма и убежища», — сообщает Алексей Тихонов.
Эксперт разъясняет, что воробьи — птицы всеядные. Они могут питаться как различным зерном и насекомыми, так и растительной пищей.
«Воробьи никуда не исчезли, их по-прежнему много в Ростове. Например, в районе Верхнего Темерника», — резюмирует зоолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как жители донского края демонстрировали мастерство при подсчете воробьев.