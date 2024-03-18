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Published Сегодня, 08:22

Modified Сегодня, 08:24

Updated Сегодня, 08:24

Зоолог Тихонов рассказал, действительно ли исчезают воробьи в Ростовской области

Зоолог Тихонов рассказал, куда исчезли воробьи в Ростовской области

18 марта 2024, 08:22
Фото: Pxhere
Зоолог Тихонов рассказал, действительно ли исчезают воробьи в Ростовской области
Воробьи принадлежат к птицам высокомобильной группы, которая хорошо реагирует на изменения в окружающей среде. Когда им что-то не нравится, они расправляют крылышки и улетают — мигрируют с одного на другое место, в том числе и в Ростове, сообщил RostovGazeta зоолог ЮФУ Алексей Тихонов.

Напомним, что в первую декаду марта жители Ростовской области приняли участие во Всероссийской переписи воробьев. Целью акции стало получение актуальных данных о численности птиц, чтобы не допустить их сокращения.

В ходе наблюдений активисты обнаружили более 2,5 тысячи домовых воробьев и порядка 1,6 тысячи полевых.

Зоолог разъясняет, что при проведении подсчета птиц методом наблюдения можно вовремя заметить какие-то факторы, которые другими способами определить намного сложнее и дороже.

В то же время ряд экспертов RostovGazeta не первый год отмечают, что в некоторых местах Ростова воробьи исчезли. В частности, птиц перестали видеть на Западном, на Сельмаше.

Жителям Ростовской области предложили считать воробьев с 4 по 10 марта
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«Воробьи просто мигрируют с одного места на другое, выбирая более удачное в плане корма и убежища», — сообщает Алексей Тихонов.«Воробьи просто мигрируют с одного места на другое, выбирая более удачное в плане корма и убежища», — сообщает Алексей Тихонов.
«Воробьи просто мигрируют с одного места на другое, выбирая более удачное в плане корма и убежища», — сообщает Алексей Тихонов.
Фото: Pxhere

«Воробьи просто мигрируют с одного места на другое, выбирая более удачное в плане корма и убежища», — сообщает Алексей Тихонов.

Эксперт разъясняет, что воробьи — птицы всеядные. Они могут питаться как различным зерном и насекомыми, так и растительной пищей.

«Воробьи никуда не исчезли, их по-прежнему много в Ростове. Например, в районе Верхнего Темерника», — резюмирует зоолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как жители донского края демонстрировали мастерство при подсчете воробьев.

Жители Ростовской области продемонстрировали мастерские навыки считать воробьев
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