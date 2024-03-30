Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 5 апреля

Posted Сегодня, 07:43
Published Сегодня, 07:43
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Updated Сегодня, 07:45
Сотрудники компании «Донэнерго» объявили, что в первую неделю апреля жителей Ростова-на-Дону ожидают масштабные отключения электроэнергии, связанные с запланированным ремонтом городских электрических сетей.
В понедельник, 1 апреля, в Ростове в Нахичевани ожидаются отключения света на улицах Налбандяна, Мурлычева, Ченцова, а также улицах 4-й, 6-й, 24-й и 26-й Линий, также свет отключат на улице Вавилова, 69Е.
Во вторник, 2 апреля, ростовчан ждет волна самых масштабных отключений электричества. Так без света останутся улицы 2-я Краснодарская с Мелитопольской, 12 Декабря, Пугачёва, Молодёжной, Экономической, Курчатова, переулка Самоходного, а также улиц Грисенко, 2-й, 4-й, 6-й Линии. Вместе с ними без света останутся дома на улицах Мурлычева, 1-й Майской, Текучева, Семашко, Лихачева, Брянской и других улиц.
В среду, 3 апреля, без света останутся дома в переулке Семашко, на проспекте 40-летия Победы, а также на улицах Рябышева, Черевичкина, Механизаторов и Орской.
В четверг, 4 апреля, электричество отключат в домах в центре Ростова на улице Мечникова, Нансена, в переулке Соборном, а также в Нахичевани на улицах Закруткина и Нижненольной, вместе с ними без света останутся улицы Стачки и Зорге.
Полный список отключений с улицами и номерами домов можно изучить по прямой ссылке.
Ранее стало известно, что сотни домов в разных районах Ростова останутся без горячей воды на две недели.