Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 1 и по 5 апреля

В четверг, 4 апреля, электричество отключат в домах в центре Ростова на улице Мечникова, Нансена, в переулке Соборном, а также в Нахичевани на улицах Закруткина и Нижненольной, вместе с ними без света останутся улицы Стачки и Зорге.