Аномальная 30-градусная жара придет в Ростовскую область в апреле

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:56
Updated Сегодня, 05:56
В этот день на территории региона прогнозируется небольшая облачность, осадков ждать не стоит. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.
Днем температура воздуха достигает 27 метров в секунду, а северной и западной частях региона воздух прогреется до +30 градусов.
Отмечается, что местами в регионе ожидается высокая пожароопасность. Согласно прогнозам, на следующей неделе в области может похолодать.
С начала среды, 17 числа, наступит ухудшение погоды, и температура упадет до +20 градусов. Осадков в этот период не ожидается.