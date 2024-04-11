rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:54

Published Сегодня, 05:54

Modified Сегодня, 05:56

Updated Сегодня, 05:56

Ростовскую область накроет 30-градусной жарой с 11 апреля

Аномальная 30-градусная жара придет в Ростовскую область в апреле

11 апреля 2024, 05:54
Фото: Изображение Midjourney

Ростовскую область накроет 30-градусной жарой с 11 апреля

В Ростовской области в четверг, 11 апреля, ожидается очень жаркая погода с температурой до +30 градусов, сообщили в региональном УМЧС.

В этот день на территории региона прогнозируется небольшая облачность, осадков ждать не стоит. Порывы ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Днем температура воздуха достигает 27 метров в секунду, а северной и западной частях региона воздух прогреется до +30 градусов.

В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригад
Узнать подробнее

Отмечается, что местами в регионе ожидается высокая пожароопасность. Согласно прогнозам, на следующей неделе в области может похолодать.

С начала среды, 17 числа, наступит ухудшение погоды, и температура упадет до +20 градусов. Осадков в этот период не ожидается.

Читайте также:
В Ростовской области к устранению последствий непогоды привлекли 200 бригадШколы и детсады начали закрывать в Ростовской области из-за непогодыВ части Ростовской области ввели режим ЧС из-за непогоды
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара#Температура
Подпишитесь
Зоолог предупредила о реакции на людей у змей-гигантов, которых находят в Ростове
Вчера, 18:41
Ростовчане массово распродают свои пивные магазины
Сегодня, 04:08
Стало известно, чьи личные данные слили в даркнет ростовские хакеры
Сегодня, 06:42
Водитель влетел в прохожих на пешеходной аллее в Новочеркасске
Сегодня, 06:47
В Ростове осудят пару, убившую дочь-младенца и спрятавшую ее в холодильник
Сегодня, 06:58
Готовый бизнес в Ростове-на-Дону: какой купить и что продают
Сегодня, 07:17
"