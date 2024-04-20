Дожди в Ростовской области начнутся с 21 апреля

Posted Сегодня, 16:53
Published Сегодня, 16:53
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
После ветреной и сухой субботы в регион придут дожди. Ночью температура опустится до +13 градусов, в то время как днем жители могут ожидать повышение температуры до +23 градусов.
Согласно прогнозам, осадки будут продолжаться в течение всего дня. Ветер должен быть не таким сильным.
В ночь на понедельник похолодает до +9 градусов, осадков не ожидается. А днем прогнозируют ясную погоду с температурой +22 градуса.
Во вторник в регионе усилится ветер, а температура составит +19 градусов. Солнечная погода в этот день сохранится.
В следующие несколько дней обещают облачную погоду, а температура поднимется до +24 градусов.
Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.