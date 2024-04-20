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Posted Сегодня, 16:53

Published Сегодня, 16:53

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Дожди в Ростовской области начнутся с 21 апреля

Дожди в Ростовской области начнутся с 21 апреля

20 апреля 2024, 16:53
Фото: Изображение Midjourney
В Ростовской области в воскресенье начнутся дожди, но сохранится теплая погода, сообщили синоптики.

После ветреной и сухой субботы в регион придут дожди. Ночью температура опустится до +13 градусов, в то время как днем жители могут ожидать повышение температуры до +23 градусов.

Согласно прогнозам, осадки будут продолжаться в течение всего дня. Ветер должен быть не таким сильным.

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В ночь на понедельник похолодает до +9 градусов, осадков не ожидается. А днем прогнозируют ясную погоду с температурой +22 градуса.

Во вторник в регионе усилится ветер, а температура составит +19 градусов. Солнечная погода в этот день сохранится.

В следующие несколько дней обещают облачную погоду, а температура поднимется до +24 градусов.

Ранее более 530 деревьев рухнули в Ростове из-за льда и штормового ветра.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Дожди
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