В Ростовской области похолодает до +3 градусов 1 мая

Posted Сегодня, 18:20
Published Сегодня, 18:20
Modified Сегодня, 18:22
Updated Сегодня, 18:22
В регионе 29 и 30 апреля прогнозируют сильные дожди. А ночью и утром 1 мая обещают туманную погоду. Порывы ветра могут достигнуть 11 метров в секунду.
Согласно прогнозам, на севере региона температура может упасть до +3 градусов.
Добавим, что в Ростове на следующей неделе ожидается теплая погода, в понедельник температура воздуха составит +25 градусов. А порывы ветра достигнут семь метров в секунду. Однако во вторник температура упадет до примерно +19 градусов.
Такая погода будет сохраняться один день, после чего температура снова начнет повышаться. В среду, первого мая, она поднимется до +24 градусов.
Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.