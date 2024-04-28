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Posted Сегодня, 18:20

Published Сегодня, 18:20

Modified Сегодня, 18:22

Updated Сегодня, 18:22

В Ростовской области похолодает до +3 градусов 1 мая

В Ростовской области похолодает до +3 градусов 1 мая

28 апреля 2024, 18:20
Фото: 1MI
В Ростовской области 1 мая ожидается похолодание и температура может упасть до +3 градусов, сообщили синоптики.

В регионе 29 и 30 апреля прогнозируют сильные дожди. А ночью и утром 1 мая обещают туманную погоду. Порывы ветра могут достигнуть 11 метров в секунду.

Согласно прогнозам, на севере региона температура может упасть до +3 градусов.

Добавим, что в Ростове на следующей неделе ожидается теплая погода, в понедельник температура воздуха составит +25 градусов. А порывы ветра достигнут семь метров в секунду. Однако во вторник температура упадет до примерно +19 градусов.

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Такая погода будет сохраняться один день, после чего температура снова начнет повышаться. В среду, первого мая, она поднимется до +24 градусов.

Ранее ученый РАН рассказал, чем опасен новый многоводный период в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Похолодание
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