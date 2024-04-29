Флешку с фото пожарных машин спрятали для потомков в Ростовской области

Posted Сегодня, 15:24
Published Сегодня, 15:24
Modified Сегодня, 15:25
Updated Сегодня, 15:25
Капсула располагается под мемориалом специализированной пожарно-спасательной части в Азовском районе. Откроют ее потомки лишь через 50 лет, в 2074 году. Спасатели положили в капсулу времени флешку с фото и видео работы своей спецтехники.
В МЧС надеются, что потомки будут также охранять Ростовскую область от различных бедствий и катаклизмов и спасать жизни.
Ранее в Сеть попало видео с выпрыгивающими из вертолета Ми-8 спасателями в Ростовской области. Они десантировались без парашютов во время очередных масштабных учений. Из вертолета они спускались на тросах.