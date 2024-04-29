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Published Сегодня, 15:24

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Updated Сегодня, 15:25

Флешку с фото пожарных машин спрятали для потомков в Ростовской области

Флешку с фото пожарных машин спрятали для потомков в Ростовской области

29 апреля 2024, 15:24
Фото: 1MI
Флешку с фото пожарных машин спрятали для потомков в Ростовской области
Капсулу времени заложили в Ростовской области, рассказали в управлении МЧС по региону.

Капсула располагается под мемориалом специализированной пожарно-спасательной части в Азовском районе. Откроют ее потомки лишь через 50 лет, в 2074 году. Спасатели положили в капсулу времени флешку с фото и видео работы своей спецтехники.

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В МЧС надеются, что потомки будут также охранять Ростовскую область от различных бедствий и катаклизмов и спасать жизни.

Ранее в Сеть попало видео с выпрыгивающими из вертолета Ми-8 спасателями в Ростовской области. Они десантировались без парашютов во время очередных масштабных учений. Из вертолета они спускались на тросах.

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#Виктория Прутковская#Общество#Новости#Ростов-на-Дону#Ростовская область#МЧС России по Ростовской области
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