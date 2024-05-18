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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 20 и по 26 мая

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 20 и по 26 мая

18 мая 2024, 06:11
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону запланированы отключения света на нескольких улицах из-за технических работ, сообщает «Донэнерго».

В понедельник, 20 мая, обесточат улицы Мурлычева, Налбандяна, 14-я линия, 12-я линия, 10-я линия, 8-я линия, Ченцова. Также это коснется проспекта Шолохова, улиц Новомосковская, Полторацкого, Просвещения.

Во вторник обесточат проспект 40-летия Победы, улицы Школьная, Горсоветская и переулок Клавишный. Ограничения будут действовать на улицах Ленина, Шеболдаева, Павлодарская, Освобождения и Безымянная Балка.

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В среду электричества не будет на улицах Станиславского, Очаковская, Красных Зорь, в переулках Крепостной и Державинский. В четверг свет выключат на улицах Кемеровская, 20 лет Октября, Конституционная, Курчатова, Тихого Дона.

В пятницу это коснется улиц Обороны, Тургеневская, переулка Островского.

Ранее стало известно, что больше полусотни УК в Ростовской области не платят за свет.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ремонт#Отключения света#Технические работы
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