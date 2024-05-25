Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет 32-градусная жара

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
В субботу, 25 числа, прогнозируют солнечную погоду с температурой +24 градуса. Порывы ветра могут достигнуть восьми метров в секунду.
В воскресенье будет немного холоднее, а солнце скроется за облаками. Осадков не ожидается, но сохранится сильный ветер.
Со следующей недели начнется потепление, во вторник термометры покажут +29 градусов. Дождей в эти периоды ждать не стоит.
В четверг вернется солнечная погода, температура поднимется до +31 градуса. А в пятницу воздух прогреется до +32 градусов.
Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в Ростовской области.