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Posted Сегодня, 05:17

Published Сегодня, 05:17

Modified Сегодня, 05:19

Updated Сегодня, 05:19

В Ростове-на-Дону ожидается 32-градусная жара с 31 мая

Стало известно, когда в Ростов-на-Дону придет 32-градусная жара

25 мая 2024, 05:17
Фото: Изображение Midjourney

В Ростове-на-Дону ожидается 32-градусная жара с 31 мая

В Ростове-на-Дону в конце мая наступит очень жаркая погода, сообщили синоптики.

В субботу, 25 числа, прогнозируют солнечную погоду с температурой +24 градуса. Порывы ветра могут достигнуть восьми метров в секунду.

В воскресенье будет немного холоднее, а солнце скроется за облаками. Осадков не ожидается, но сохранится сильный ветер.

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Со следующей недели начнется потепление, во вторник термометры покажут +29 градусов. Дождей в эти периоды ждать не стоит.

В четверг вернется солнечная погода, температура поднимется до +31 градуса. А в пятницу воздух прогреется до +32 градусов.

Ранее стало известно, что потери садоводов могут достигнуть 40% из-за заморозков в Ростовской области.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Погода#Жара#Синоптики
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