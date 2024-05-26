В Ростове сухогруз протаранил мост, а наримановцы вступили в схватку с полицией

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:40
Updated Сегодня, 16:40
В Ростове произошлапотасовка между жителями дома на Нариманова, 72/3 и сотрудниками полиции.
Вечером 20 мая жители частично рухнувшей пятиэтажки должны были встретиться с представителями администрации Ворошиловского района. Люди хотели получить ответы на свои вопросы и забрать оставшееся в здании, имущество.
Чиновники сказали, что в доме находиться нельзя, так как это небезопасно. Жители же настаивали на том, что они хотят забрать свои вещи, ибо компенсации в 100 тысяч рублей не хватит, чтобы покрыть все убытки. Они не выдержали и решили штурмовать здание. Сотрудники полиции пытались препятствовать попыткам людей проникнуть внутрь дома, из-за чего случилась небольшая потасовка.
Спустя несколько часов, когда люди при помощи лестниц вынесли принадлежавшее им имущество, двери и окна в доме заварили снова, а саму пятиэтажку обнесли строительным забором.
В Ростове-на-Дону сухогруз «Зеленга» столкнулся с опорой железнодорожного моста на Сиверса.
Авария произошла 26 мая около 11 утра на реке Дон. У сухогруза отказало рулевое управление, и он въехал в несудоходный пролет подвижного моста. Грузовое судно сразу же отбуксировали и пришвартовали у причала.
Мост не пострадал и функционирует в обычном режиме, а вот у судна сильно повреждена рубка. Пострадавших нет.
Глава Ростовской области Василий Голубев подписал указ об установлении 5-километровой особой зоны на административной границе с ЛНР и ДНР.
В этой зоне действует особый режим, аналогичный погранзоне. В связи с этим здесь вводятся новые правила. Теперь находиться и передвигаться на этой территории можно только при наличии документов, подтверждающих личность. А чтобы попасть в 100-метровую зону, нужно за 12 часов до этого уведомить погрануправление ФСБ РФ.
Глава области отмечает, что данные меры приняты в мерах безопасности.