В Ростове сухогруз протаранил мост, а наримановцы вступили в схватку с полицией

Чиновники сказали, что в доме находиться нельзя, так как это небезопасно. Жители же настаивали на том, что они хотят забрать свои вещи, ибо компенсации в 100 тысяч рублей не хватит, чтобы покрыть все убытки. Они не выдержали и решили штурмовать здание. Сотрудники полиции пытались препятствовать попыткам людей проникнуть внутрь дома, из-за чего случилась небольшая потасовка.