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Нариманова

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Август
В разрушенном доме на Нариманова в Ростове поселились бомжи
Установленный вокруг частично обрушившегося дома на Нариманова забор не помогает защитить здание от бездомных, сообщает Don Mash.
11 августа, 17:45
В Ростовской области взлетели цены на бензин, а в поле нашли куски беспилотника
9 августа, 16:25
Июль
Очень много полицейских появилось у обрушившегося дома на Нариманова в Ростове
15 июля, 05:15
Обрушенный дом на Нариманова, 72/3 в Ростове начнут сносить 15 июля
13 июля, 11:24
Июнь
Жильцы рухнувшего дома на Нариманова в Ростове пытались прорваться через забор
12 июня, 11:13
Май
В Ростове сухогруз протаранил мост, а наримановцы вступили в схватку с полицией
26 мая, 16:38
Ветер снес забор, которым обнесли разрушенный дом на Нариманова в Ростове
24 мая, 19:30
Министр строительства Ростовской области заявил о сносе дома на Нариманова
22 мая, 16:14
Власти прокомментировали ситуацию на Нариманова после штурма дома в Ростове
21 мая, 11:41
Окна заколотили в общежитии на Нариманова в Ростове-на-Дону после штурма
21 мая, 05:10
Били окна и лезли по лестницам: как ростовчане штурмовали и громили дом на Нариманова
20 мая, 18:35
Появилось видео штурма здания на Нариманова в Ростове-на-Дону
20 мая, 16:27
Жители дома на Нариманова в Ростове собрались для разговора, но пошли на штурм
20 мая, 16:13
Стало известно, как ростовчане штурмуют и громят общежитие на Нариманова
20 мая, 16:13
Ростовчане на Нариманова штурмуют общежитие и разбивают окна
20 мая, 16:04
Двери заварили в общежитии, которое штурмовали ростовчане
9 мая, 13:31
Ростовчане пошли на штурм обрушившегося общежития на Нариманова
9 мая, 06:29
Апрель
В Ростове-на-Дону начали обследовать обрушившееся общежитие на Нариманова
23 апреля, 12:15
Голубев заявил о планах снести обрушившийся дом на Нариманова в Ростове-на-Дону
20 апреля, 13:41
Март
Жители рухнувшей пятиэтажки на Нариманова в Ростове получили выплаты
28 марта, 14:16

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