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Граница Ростовской области с ЛНР

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2024
В Ростове сухогруз протаранил мост, а наримановцы вступили в схватку с полицией
26 мая 2024, 16:38
Дополнительные автобусы пустят на маршрут Ростов-на-Дону — Луганск
Дополнительные автобусные маршруты соединят Ростов и Луганск в 2024 году, сообщили в Министерстве транспорта Ростовской области.
26 мая 2024, 07:12
ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью
ВСУ открыли огонь по городу Ровеньки, расположенному менее, чем в 40 километрах от Гукова в Ростовской области, есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
10 мая 2024, 20:32
В Ростовской области на границах в пунктах пропуска установили новые блок-модули
На административной границе Ростовской области и новых территорий были установлены 65 блок-модулей, сообщает региональный Минтранс.
10 мая 2024, 06:24
В Ростовской области закончили ремонт дороги к Луганску
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершились ремонтные работы на двух участках дороги от Миллерово до границы с ЛНР, информирует правительство Ростовской области.
3 мая 2024, 17:04
Экраны для планирования маршрута установят на границе Ростовской области и ЛНР
В текущем году экраны для оптимального планирования маршрута появятся на границе Ростовской области, сообщили в ФГКУ «Росгранстрой».
14 января 2024, 13:48
2023
Жителей на границе Ростовской области предупредили о взрывах в ЛНР
3 декабря 2023, 16:38
В Ростовской области на ремонт дорог к новым регионам выделили 627,5 млн рублей
28 октября 2023, 08:53
Из-за ремонта дорог в Ростовской области и ЛНР ограничили движение на КПП «Гуково»
На границе Ростовской области и ЛНР ограничили движение транспорта на КПП «Гуково» из-за ремонта дороги, об этом объявили на портале правительства Республики.
21 июня 2023, 09:52
В Ростовской области с 23 июня введут ограничения на проезд грузовиков к КПП «Гуково»
В Ростовской области отремонтируют дорогу на подъездах к КПП «Гуково» после критики состояния трассы президентом Владимиром Путиным, об этом сообщили в пресс-службе Минтранспорта региона.
23 мая 2023, 16:09
Дорогу к новому пункту пропуска с ДНР в Ростовской области отремонтируют до конца мая
В Ростовской области ремонт дороги к новому автомобильному пункту пропуска Шрамко-Ульяновская на административной границе с ДНР будет завершен в течение месяца, сообщил журналистам ТАСС заместитель министра транспорта региона Дмитрий Беликов.
25 апреля 2023, 20:43
Путин потребовал срочно решить проблему многокилометровых заторов на КПП в Гуково
19 апреля 2023, 15:42

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