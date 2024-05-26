Граница Ростовской области с ЛНР

ВСУ нанесли удар по нефтебазе у границы с Ростовской областью

ВСУ открыли огонь по городу Ровеньки, расположенному менее, чем в 40 километрах от Гукова в Ростовской области, есть погибшие, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.