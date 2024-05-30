Ливни и ураган надвигаются на Ростов-на-Дону

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В городе объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать 31 мая и 1 июня. В это время возможны ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду.
Из-за этого увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Местных жителей предупредили о возможных подтоплениях территорий.
«Если вас застал ливень на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь найти укрытие в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления», — попросили местных жителей.
Лучше держаться подальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев.
Ранее улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии.