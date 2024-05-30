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Published Сегодня, 11:29

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Ливни и ураган надвигаются на Ростов-на-Дону

Ливни и ураган надвигаются на Ростов-на-Дону

30 мая 2024, 11:29
Фото: Unsplash
Ливни и ураган надвигаются на Ростов-на-Дону

Штормовое предупреждение объявили в Ростове-на-Дону из-за ливней с 30 мая

В Ростове-на-Дону в четверг, 30 мая, могут резко измениться погодные условия и начнутся осадки, предупредили в городской администрации.

В городе объявлено штормовое предупреждение, которое будет действовать 31 мая и 1 июня. В это время возможны ливни с грозой и градом, а ветер усилится до 23 метров в секунду.

Из-за этого увеличивается вероятность возникновения аварийных ситуаций. Местных жителей предупредили о возможных подтоплениях территорий.

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«Если вас застал ливень на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь найти укрытие в зданиях, расположенных выше возможного уровня подтопления», — попросили местных жителей.

Лучше держаться подальше от легких построек, мачт, рекламных щитов и высоких деревьев.

Ранее улицу затопило в Ростове-на-Дону после коммунальной аварии.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Гроза#Осадки
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