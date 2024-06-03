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Пожарных стягивают к зданию Ленинского суда в Ростове-на-Дону

Пожарных стягивают к зданию Ленинского суда в Ростове-на-Дону

3 июня 2024, 10:39
Фото: t.me/rostov_glavniy
Пожарных стягивают к зданию Ленинского суда в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону в здании Ленинского районного суда могло произойти возгорание, сообщили очевидцы в Telegram.

Они рассказали, что к зданию на улице Пушкинской подъехали пожарные автомобили, а сотрудники протянули шланг. Но дыма или огня в данный момент не видно.

Автор опубликовал фотографию, на которой показал спецмашины и сотрудников. Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Появились видео нового лесного пожара в Ростовской области
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В целом обстановка в районе здания в центре города остается спокойной.

Ранее более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в донском регионе.

До этого появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в области.

Читайте также о том, как в управлении МЧС опровергли возгорание в зерновом терминале Азова.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Пожар#Авария#Пожарные#Сотрудники#Происшествия#Ленинский суд
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