Пожарных стягивают к зданию Ленинского суда в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:41
Updated Сегодня, 10:41
Они рассказали, что к зданию на улице Пушкинской подъехали пожарные автомобили, а сотрудники протянули шланг. Но дыма или огня в данный момент не видно.
Автор опубликовал фотографию, на которой показал спецмашины и сотрудников. Однако официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
В целом обстановка в районе здания в центре города остается спокойной.
Ранее более 30 тонн воды сбросили на страшный лесной пожар в донском регионе.
До этого появились страшные кадры пожара, охватившего 52 гектара леса в области.
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