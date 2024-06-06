Что нам стоит дом построить: как устроен рынок быстровозводимых домов в Ростове

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
В среднем, на одного россиянина, проживающего в квартире, в семье из трёх человек, приходится 14 квадратных метров жилплощади. Более трети жителей страны мечтают улучшить жилищные условия путем покупки или строительства собственного дома. Эксперты отмечают, что большинство россиян хотят переехать в новый дом сразу, а не тратить годы жизни на его постройку. По этой причине все большей популярностью стали пользоваться услуги по строительству быстровозводимых домов.
Быстровозводимые дома представляют собой сборные конструкции, которые делают на заводе. Перед их установкой на участке заливают фундамент. Это может быть монолитная плита или забивные сваи, если речь идет о сложном рельефе.
Затем сборные конструкции привозят на место строительства и собирают буквально за считанные дни. В панели уже заложены кабель-каналы под электрику, дверные и оконные проёмы, вентиляционные короба. Такой дом является своего рода конструктором. Его элементы соединяют между собой обычными метизами.
К быстровозводимым домам относятся современные модульные здания, а также здания, построенные по каркасно-панельной и SIP-технологиям.
Минусом технологии быстровозводимых домов называют доставку. Привезти полуготовый дом сложнее, чем стройматериалы. Например, сами конструкции дома могут стоить для заказчика пять миллионов рублей. Но за их доставку он заплатит еще около миллиона. Отдельную сумму придется отдать за кран-манипулятор, если участок расположен так, что крупной технике не подъехать.
Большинство предпринимателей и компаний, которые сейчас занимаются быстровозводимыми домами, начинали либо с производства клееного бруса, либо с финских домов. Последние представляют собой быстрые в сборке деревянные домики. В них нет системы отопления, так как финские дома использовали по большей части как дачные.
После 2014 года возить финские домики в Россию стало невыгодно. Многие предприниматели вложились в самостоятельное строительство домов по финской технологии, только уже без помощи европейских партнёров.
За последние два года из-за углубляющегося кризиса на рынке наметился большой спрос на быстровозводимые дома. Чтобы увеличить оборот, компании хотят уйти от индивидуальных решений и предлагать только типовые проекты, но, например, в разной комплектации, по аналогии с автомобилями. Это снижает себестоимость производства и увеличивает скорость — как завода, так и строительных бригад. Они работают быстрее, когда выполняют одни и те же знакомые действия.
Одна из национальных целей — каждый год улучшать жилищные условия, как минимум для пяти миллионов человек и вводить в эксплуатацию 120 миллионов квадратных метров жилья. Решать эту задачу планируется во многом за счет развития частного домостроения. Пока основное препятствие — это банки. Они неохотно дают кредиты под эти цели. Кроме того на рынке есть проблема недобросовестных подрядчиков, нет единых стандартов оценки загородных домов, поэтому ликвидность объекта залога вызывает у банка сомнения.
Один из способов сделать загородное жильё доступнее — эскроу-счета (специальный счет в банке, на котором деньги замораживаются до выполнения застройщиком обязательств перед дольщиками — прим.ред.). Механизм будет доступен для типовых проектов и только аккредитованных в банке подрядчиков.
Эскроу не только защитят средства граждан от недостроя, срыва сроков и увеличения сметы, но и позволят взять ипотеку в том же банке, где открыт счёт. Но есть мнение, что с ними возведение быстровозводимого дома неизбежно подорожает, ведь выбрать можно будет только аккредитованного банком подрядчика. Чем меньше аккредитованных компаний, тем дороже их услуги. Деньги клиента заморозят до сдачи дома, строить будут на средства банка. Поэтому, вероятно, прибавится ещё и плата за обслуживание кредита.
В Ростовской области покупатели нередко прибегают к заказу конструкций и панелей быстровозводимых домов у компаний в других регионах, несмотря на высокий ценник на доставку.
Но есть на рынке в регионе и компании, которые сами производят конструкции и сами их устанавливают. Например, компания «СИП-ПРОФСТРОЙ», зарегистрированная в Ростове в начале этого года. Она занимается возведение каркасных домов из сип-панелей не только в Ростовской области, но и в Краснодаре, Крыму и Ставрополе. Компания также успела получить аккредитацию у ведущих банков страны. Таким образом, каркасный дом этой фирмы можно взять в ипотеку с господдержкой. Поскольку компания работает лишь полгода, данных о выручке в специализированных источниках пока нет. Проекты домов на сайте в зависимости от площади и материалов могут доходить до десяти миллионов рублей.
Еще один игрок на рынке быстровозводимых домов в Ростовской области — компания «СтройДом». Фирма действует уже десять лет, но данные о ее доходах скрыты. «СтройДом» специализируется не только на возведении частных домов, но и коммерческих сооружений. Ценник у этой компании в среднем ниже, чем у «СИП-ПРОФСТРОЯ». Проект небольшого одноэтажного каркасного дома можно заказать от полутора миллионов рублей.
Строительством каркасных домов и домов из СИП-панелей занимается также фирма «ДомКлюч». В каталоге компании представлены несколько типовых моделей домов. Одноэтажный дом до 100 квадратных метров площади обойдется покупателю в районе трех с половиной миллионов рублей.
Производством и сборкой каркасных домов из легких стальных тонкостенных конструкций занимается компания ООО «Металлфлекс». Стоимость отдельного домика компании не указывается, но известно, что в прошлом году доходы фирмы составили 26,4 миллиона рублей. Предприятие действует на рынке уже год. Помимо частных домов, она возводит ангары, магазины, фермы, автомойки и промышленные помещения.