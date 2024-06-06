Что нам стоит дом построить: как устроен рынок быстровозводимых домов в Ростове

Но есть на рынке в регионе и компании, которые сами производят конструкции и сами их устанавливают. Например, компания «СИП-ПРОФСТРОЙ», зарегистрированная в Ростове в начале этого года. Она занимается возведение каркасных домов из сип-панелей не только в Ростовской области, но и в Краснодаре, Крыму и Ставрополе. Компания также успела получить аккредитацию у ведущих банков страны. Таким образом, каркасный дом этой фирмы можно взять в ипотеку с господдержкой. Поскольку компания работает лишь полгода, данных о выручке в специализированных источниках пока нет. Проекты домов на сайте в зависимости от площади и материалов могут доходить до десяти миллионов рублей.