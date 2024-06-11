Стало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Во вторник, 11 июня, температура составит +34 градуса и будет солнечная погода. В ночь на среду термометры покажут +20 градусов.
Днем воздух прогреется до +34 градусов, могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру. После этого температура пойдет на спад.
В четверг дождливая погода сохранится, а воздух прогреется до +32 градусов. После этого в течение нескольких дней будет облачная погода.
К субботе температура упадет до +30 градусов, а ветер может усилиться до шести метров в секунду.
Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.