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Posted Сегодня, 05:30

Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:32

Updated Сегодня, 05:32

Страшная жара в Ростове-на-Дону прекратится с 15 июня

Стало известно, когда прекратится страшная жара в Ростовской области

11 июня 2024, 05:30
Фото: pxhere.com

Страшная жара в Ростове-на-Дону прекратится с 15 июня

В Ростовской области в ближайшие два дня будет сохраняться сильная жара, сообщили синоптики.

Во вторник, 11 июня, температура составит +34 градуса и будет солнечная погода. В ночь на среду термометры покажут +20 градусов.

Днем воздух прогреется до +34 градусов, могут пройти дожди, которые завершатся ближе к вечеру. После этого температура пойдет на спад.

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В четверг дождливая погода сохранится, а воздух прогреется до +32 градусов. После этого в течение нескольких дней будет облачная погода.

К субботе температура упадет до +30 градусов, а ветер может усилиться до шести метров в секунду.

Ранее в Ростове-на-Дону провалился асфальт после сильного ливня.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Погода#Жара#Синоптики
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