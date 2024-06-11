Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону заработает в конце июня

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Речь идет о комплексе, который расположен на территории старого аэропорта. Сейчас завершаются работы для его запуска.
В самом начале сюда будут заезжать автобусы, работающие на 22 маршрутах из шести территорий, в том числе Новочеркасска и Октябрьского районов.
Также планируется создать дополнительные подъезды к автовокзалу, в данный момент идет работа над проектами. Сейчас хотят сделать выделенную полосу при движении со стороны въезда в город.
Ранее два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону.
До этого власти показали, как выглядит строящийся Центральный автовокзал.
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