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Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону заработает в конце июня

Центральный автовокзал в Ростове-на-Дону заработает в конце июня

11 июня 2024, 05:03
Фото: pxhere
В Ростове-на-Дону в конце июня в тестовом режиме запустят в работу центральный областной автовокзал, рассказал губернатор Василий Голубев.

Речь идет о комплексе, который расположен на территории старого аэропорта. Сейчас завершаются работы для его запуска.

В самом начале сюда будут заезжать автобусы, работающие на 22 маршрутах из шести территорий, в том числе Новочеркасска и Октябрьского районов.

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Также планируется создать дополнительные подъезды к автовокзалу, в данный момент идет работа над проектами. Сейчас хотят сделать выделенную полосу при движении со стороны въезда в город.

Ранее два автобуса сгорели на строящемся автовокзале в Ростове-на-Дону.

До этого власти показали, как выглядит строящийся Центральный автовокзал.

Читайте также о том, как горожане жаловались на работу автобусов в донской столице.

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#Илья Протвинов#Общество#Ростов-на-Дону#Губернатор#Центральный автовокзал
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