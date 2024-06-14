Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 11:41
Updated Сегодня, 11:41
Президент сообщил, что Украине нужно будет вывести свои войска с новых территорий РФ. Кроме того, Киев должен официально отказаться от вступления в НАТО.
Тогда российские войска сразу же прекратят огонь, после чего можно будет начать мирные переговоры.
Российский лидер подчеркнул, что в процессе урегулирования конфликта необходимо полностью гарантировать права, свободы и интересы русскоязычного населения на Украине, а также признать новые территориальные изменения. Речь также идет об отмене всех западных санкций против РФ.
Кроме того, предполагается демилитаризация и денацификация Украины.
Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО.