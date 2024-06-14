rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 11:39

Published Сегодня, 11:39

Modified Сегодня, 11:41

Updated Сегодня, 11:41

Путин назвал условия для мирных переговоров по Украине

Путин назвал условия для мирных переговоров по Украине

14 июня 2024, 11:39
Фото: Unsplash
Путин назвал условия для мирных переговоров по Украине
Глава государства Владимир Путин назвал условия, при которых могут начаться переговоры с Украиной для прекращения конфликта.

Президент сообщил, что Украине нужно будет вывести свои войска с новых территорий РФ. Кроме того, Киев должен официально отказаться от вступления в НАТО.

Тогда российские войска сразу же прекратят огонь, после чего можно будет начать мирные переговоры.

Памятник погибшим участникам спецоперации начали строить в Ростовской области
Узнать подробнее

Российский лидер подчеркнул, что в процессе урегулирования конфликта необходимо полностью гарантировать права, свободы и интересы русскоязычного населения на Украине, а также признать новые территориальные изменения. Речь также идет об отмене всех западных санкций против РФ.

Кроме того, предполагается демилитаризация и денацификация Украины.

Ранее ростовский депутат Бородай рассказал, при каких условиях завершится СВО.

Читайте также:
Командир казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко погиб в зоне СВОНа кладбище «Ростовском» обустроят могилы участников СВОГражданских жен участников СВО приравняют к законным в Ростовской области
#Илья Протвинов#Общество#Россия#Украина#Конфликт#Переговоры
Подпишитесь
Жителям Ростова обещали наконец вернуть горячую воду и зарплаты под 100 тысяч рублей
Вчера, 16:46
Завод ростовского олигарха Саввиди продали на Украине за 2,5 млн долларов
Вчера, 14:22
Суд заставил власти Ростова-на-Дону расселить больше 30 аварийных домов
Вчера, 13:38
Ученый-биолог посоветовала обувать собак перед прогулкой в Ростове
Вчера, 15:24
В Ростове женщина выпала на дорогу во время давки в автобусе
Вчера, 15:14
Доллар по 140 рублей? Что происходит в банках Ростовской области 13 июня
Вчера, 14:34
"