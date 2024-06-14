Ростовскую область атаковал рой из 70 дронов, а улицы облюбовали крысы

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
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Updated Сегодня, 16:33
14 июня в Ростовской области предотвратили атаку 70 вражеских дронов.
В пятницу, 14 июня в многих районах Ростовской области были слышны звуки взрывов. Оказалось, киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на регион при помощи беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО сбили 70 дронов в небе над донским регионом.
Из-за атаки в нескольких населенных пунктах Морозовского района области пропал свет.
В зоне СВО погиб командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко.
Командир с позывным Чип был уроженцем Ростовской области, но переехал на Кубань. В марте 2022 года Владимир Гавриленко присоединился к спецоперации.
Ранее он получил ранение, но после восстановления вернулся в зону боевых действий. За это он получил орден Мужества. Боец входил в первый состав отряда «Дон».
В Ростове-на-Дону жители Ворошиловского района пожаловались на огромное количество крыс. Они не боятся людей и портят имущество.
Грызунов заметили на улице Вселенской в Ростове. Весь район кишит крысами. Местные жители насчитали не один десяток особей. Они живут на мусорках, которые находятся рядом с домами, где часто гуляют дети.
Мало того, что они не бояться людей, они портят припаркованные автомобили. Ростовчане уже не знают, что с ними делать и кричат о помощи, ведь крысы могут быть переносчиками опасных инфекций.