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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:33

Updated Сегодня, 16:33

Ростовскую область атаковал рой из 70 дронов, а улицы облюбовали крысы

Ростовскую область атаковал рой из 70 дронов, а улицы облюбовали крысы

14 июня 2024, 16:32
Фото: rostovgazeta.ru
Ростовскую область атаковал рой из 70 дронов, а улицы облюбовали крысы
Киевский режим атаковал Ростовскую область роем беспилотников, тем временем в зоне СВО погиб командир казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко, а в Ростове расплодившиеся крысы массово портят автомобили в Ворошиловском районе.

Атака беспилотников

14 июня в Ростовской области предотвратили атаку 70 вражеских дронов.

В пятницу, 14 июня в многих районах Ростовской области были слышны звуки взрывов. Оказалось, киевский режим предпринял очередную попытку террористической атаки на регион при помощи беспилотных летательных аппаратов. Системы ПВО сбили 70 дронов в небе над донским регионом.

Из-за атаки в нескольких населенных пунктах Морозовского района области пропал свет.

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Владимир Гавриленко

В зоне СВО погиб командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко.

Командир с позывным Чип был уроженцем Ростовской области, но переехал на Кубань. В марте 2022 года Владимир Гавриленко присоединился к спецоперации.

Ранее он получил ранение, но после восстановления вернулся в зону боевых действий. За это он получил орден Мужества. Боец входил в первый состав отряда «Дон».

В зоне СВО погиб командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко.В зоне СВО погиб командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко.
В зоне СВО погиб командир добровольческого казачьего отряда «Аксай» Владимир Гавриленко.
Фото: t.me/kazakicDona
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Крысы-вредители

В Ростове-на-Дону жители Ворошиловского района пожаловались на огромное количество крыс. Они не боятся людей и портят имущество.

Грызунов заметили на улице Вселенской в Ростове. Весь район кишит крысами. Местные жители насчитали не один десяток особей. Они живут на мусорках, которые находятся рядом с домами, где часто гуляют дети.

Мало того, что они не бояться людей, они портят припаркованные автомобили. Ростовчане уже не знают, что с ними делать и кричат о помощи, ведь крысы могут быть переносчиками опасных инфекций.

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