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Published Сегодня, 05:46

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Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа

Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа

9 августа 2024, 05:46
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на нескольких улицах на следующей неделе пройдут отключения света из-за технических работ, сообщили в «Донэнерго».

В понедельник, 12 августа, света не будет на улицах 20 лет Октября, Калужская, Глинки, Мурманская, Арефьева, 16-я Линия, Мурлычева, 1-я Майская. Также это коснется улиц Мопра, Тренева, проспекта Стачки и площади Рабочая.

Во вторник обесточат улицы и переулки Сахалинский, Белорусская, Самбекский, Татарская, Тузлов, Алтайская, Чертковский, Мезенский, Покровский, Славинская, Танаисский, Украинская, Охотский, Синегорский.

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В среду ограничения введут по улицам и переулкам Филимоновская, Лермонтовская, Университетский, Тельмана, Кировский.

В четверг обесточат проспект Буденновский и улицу Большая Садовая.

В пятницу электричества не будет на улице Комарова.

Ранее в области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ремонт#Отключения света#Технические работы
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