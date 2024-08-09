Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа

Posted Сегодня, 05:46
Published Сегодня, 05:46
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
В понедельник, 12 августа, света не будет на улицах 20 лет Октября, Калужская, Глинки, Мурманская, Арефьева, 16-я Линия, Мурлычева, 1-я Майская. Также это коснется улиц Мопра, Тренева, проспекта Стачки и площади Рабочая.
Во вторник обесточат улицы и переулки Сахалинский, Белорусская, Самбекский, Татарская, Тузлов, Алтайская, Чертковский, Мезенский, Покровский, Славинская, Танаисский, Украинская, Охотский, Синегорский.
В среду ограничения введут по улицам и переулкам Филимоновская, Лермонтовская, Университетский, Тельмана, Кировский.
В четверг обесточат проспект Буденновский и улицу Большая Садовая.
В пятницу электричества не будет на улице Комарова.
Ранее в области прокомментировали слухи о новых веерных отключениях света.