Массовые отключения света проведут из-за ремонта в Ростове с 12 и по 18 августа

В понедельник, 12 августа, света не будет на улицах 20 лет Октября, Калужская, Глинки, Мурманская, Арефьева, 16-я Линия, Мурлычева, 1-я Майская. Также это коснется улиц Мопра, Тренева, проспекта Стачки и площади Рабочая.