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Posted Сегодня, 16:06

Published Сегодня, 16:06

Modified Сегодня, 16:07

Updated Сегодня, 16:07

Тревожные сирены воздушной тревоги могли запустить в Ростове 13 августа

Жители Ростова сообщили о работе тревожных сирен в городе 13 августа

13 августа 2024, 16:06
Фото: Изображение Midjourney
Тревожные сирены воздушной тревоги могли запустить в Ростове 13 августа
Тревожные сирены воздушной тревоги могли запустить в Ростове 13 августа, сообщения об их предполагаемой работе опубликовал Telegram-канал «Это Ростов».

О работе сирен сообщили жители микрорайона Военвед в Ростове. Звуки, похожие на тревожное оповещение, они услышали днём 13 августа. Сирена работала несколько секунд. Повторных оповещений не было.

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Власти Ростова и экстренные службы о работе экстренных систем оповещения не сообщали. О работе сил противовоздушной работы в регионе Минобороны также не информировало.

Информация уточняется.

Минувшим вечером ростовчане писали в соцсетях о звуках взрывов на окраине города и дыме. Предположительно, причиной беспокойства жителей стал пожар.

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