Жители Ростова сообщили о работе тревожных сирен в городе 13 августа

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:07
Updated Сегодня, 16:07
О работе сирен сообщили жители микрорайона Военвед в Ростове. Звуки, похожие на тревожное оповещение, они услышали днём 13 августа. Сирена работала несколько секунд. Повторных оповещений не было.
Власти Ростова и экстренные службы о работе экстренных систем оповещения не сообщали. О работе сил противовоздушной работы в регионе Минобороны также не информировало.
Информация уточняется.
Минувшим вечером ростовчане писали в соцсетях о звуках взрывов на окраине города и дыме. Предположительно, причиной беспокойства жителей стал пожар.