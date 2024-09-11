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Posted 11 сентября, 10:33

Published 11 сентября, 10:33

Modified 11 сентября, 10:35

Updated 11 сентября, 10:35

Юрист предупредил о повышении в 10 раз суммы госпошлин при обращении ростовчан в суд

Юрист предупредил о повышении госпошлины в 10 раз при обращении ростовчан в суд

11 сентября 2024, 10:33
Фото: 1MI
Юрист предупредил о повышении в 10 раз суммы госпошлин при обращении ростовчан в суд
Сюжет
Эксклюзив
Юрист, адвокат Антон Габович сообщил RostovGazeta об изменениях в налоговом кодексе РФ, которые в 10 раз повысили суммы госпошлин при обращении в суд.

Юрист рассказывает, что теперь, при подаче искового заявления неимущественного характера, ростовчанам придется заплатить госпошлину в размере трех тысяч рублей. Раньше это стоило порядка 300 рублей.

Вынесение судебного приказа теперь облагается госпошлиной в сумме 2 тысячи рублей (прежде было 200 рублей). А при расторжении брака сумма госпошлины составит 5 тысяч рублей (было порядка 600 рублей). То есть суммы госпошлин выросли почти в 10 раз.

«Многие возмущаются, что правосудие нынче стало дорогим. Что суды становятся недоступны для простых ростовчан. А если привлечь адвоката, то и вовсе можно разориться. Но я хочу пояснить два момента. Во-первых, по закону, государственная пошлина и прочие судебные расходы подлежат взысканию с проигравшей стороны», — отмечает Антон Габович.
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Фото: Изображение Midjourney.

Собеседник объясняет, что если подавший исковое заявление выигрывает суд, то он имеет право подать о взыскании судебных расходов. В том числе, и на возврат суммы государственной пошлины.

«А во-вторых, у нас традиционно сохраняется возможность получить рассрочку на оплату госпошлины — то есть заплатить всю сумму не сразу, а также уменьшить ее или не платить. Такие правила действуют для определенных категорий граждан по решению суда. В основном это касается лиц, которые находятся в трудной жизненной ситуации. У которых небольшие доходы или сложное имущественное положение. Например, инвалиды, пенсионеры», — объясняет юрист.

По словам собеседника, такие люди должны подать заявление в суд об освобождении на оплату госпошлины. Если судья посчитает аргументы убедительными, то таких ростовчан освободят от обязательного платежа.

Ранее RostovGazeta предупреждала, что госпошлины на развод могут вырасти в восемь раз.

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