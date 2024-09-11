Юрист предупредил о повышении госпошлины в 10 раз при обращении ростовчан в суд

Вынесение судебного приказа теперь облагается госпошлиной в сумме 2 тысячи рублей (прежде было 200 рублей). А при расторжении брака сумма госпошлины составит 5 тысяч рублей (было порядка 600 рублей). То есть суммы госпошлин выросли почти в 10 раз.