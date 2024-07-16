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Кошки

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Июль
«Безнадзорные животные умирают»: зоолог рассказал о последствиях жары в Ростове
16 июля, 13:22
Апрель
В Ростове по Нариманова люди ходят с шокерами, чтобы защититься от стаи собак
В Ростове-на-Дону ситуация с бездомными собаками стала критической. Улица Нариманова превратились в зону постоянной опасности, сообщает Don Mash.
22 апреля, 11:25
Под Ростовом догхантер массово истребляет домашних животных
16 апреля, 11:48
В Ростовской области кошка Марфа спасла от пожара хозяев и своих котят
В Сальском районе огонь охватил частный жилой дом, хозяев спасла собственная кошка, рассказали в управлении МЧС по Ростовской области.
7 апреля, 07:51
Март
В Ростове начали сбор крови аллергиков для создания вакцин
В Ростове открыли центр с лабораторией для работы с аллергенами, подробностями поделилась пресс-служба Сеченовского университета.
14 марта, 13:07
Февраль
Кошка спасла семью в Ростовской области во время пожара
Кошка предотвратила страшную трагедию в Красном Сулине, где в одном из домов произошел пожар, сообщает пресс-служба МЧС России по Ростовской области.
4 февраля, 06:40
Как спасатели, рискуя жизнью, выносили умирающих кошек из рухнувшего дома в Ростове
1 февраля, 15:43
«Сказали, запустят»: житель рухнувшего дома в Ростове рассказал, почему бросил собаку
1 февраля, 13:34
Ноябрь 2023
Ростовчане смогут не платить за провоз домашних животных в электричках
В Ростовской области с 1 ноября жители смогут провезти домашних животных в пригородных поездах бесплатно, об этом рассказали в сообществе «Электрички Кавказа».
2 ноября 2023, 06:47
Октябрь 2023
В Волгодонске из-за мультиварки пришлось эвакуировать выставку кошек
28 октября 2023, 10:29
Август 2023
Льготную стерилизацию животных проведут в Ростовской области 31 августа
В Ростовской области в очередной раз проведут акцию по льготной стерилизации животных, сообщили в правительстве региона.
29 августа 2023, 10:56
Июль 2023
Безответственных владельцев животных хотят штрафовать в Ростовской области
В Ростовской области предлагают привлекать к ответственности местных жителей, которые не следят за питомцами, сообщает Заксобрание региона.
21 июля 2023, 09:42

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