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Перекресток

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Август
В Ростовской области автомобиль сбил 14-летнего школьника на мотоцикле
В Ростовской области водитель отечественного автомобиля сбил подростка на мотоцикле, сообщает региональное УГИБДД.
5 августа, 13:57
Июль
В Ростове-на-Дону прокуратура нашла нарушения в работе светофоров
3 июля, 15:01
Май
Вандалы раскурочили столбы освещения с солнечными батареями под Ростовом
15 мая, 13:18
Март
В Ростове возникли пробки из-за сошедшего с рельсов поезда. Показываем на карте
9 марта, 10:40
Январь
В Волгодонске женщина попала в больницу после жесткого ДТП на перекрестке
В Волгодонске пассажирка попала в ДТП после жесткой аварии на улице Портовой, об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.
13 января, 14:05
Декабрь 2023
Сколько стоит десяток яиц в магазинах Ростова-на-Дону
27 декабря 2023, 06:41
В Ростове-на-Дону начали продавать куриные яйца за 5 тыс рублей
16 декабря 2023, 09:31
«Сегодня уже по 400»: жители Ростовской области шокированы ценами на куриные яйца
15 декабря 2023, 11:40
Стала известна стоимость черной икры к новогодним праздникам в Ростове-на-Дону
10 декабря 2023, 12:12
Сколько стоит красная икра к Новому году в Ростове-на-Дону
10 декабря 2023, 11:57
Ноябрь 2023
По 240 р за килограмм: цены на бананы в Ростове улетели в космос
24 ноября 2023, 07:43
Август 2023
Ростовчане попросили расширить дорогу на Оганова до двух полос
14 августа 2023, 05:26

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