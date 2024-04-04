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Продукты в Ростовской области

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Апрель 2024
В Ростове оказались самые дорогие в регионе масло, сыр, творог и хлеб
4 апреля 2024, 17:40
Октябрь 2023
Красная икра подорожает на 15% в Ростовской области к Новому году
15 октября 2023, 13:28
Сентябрь 2023
Эксперты рассказали, какие продукты подешевели в Ростовской области
Картофель и другие овощи упали в цене за месяц в Ростовской области, уверены в Ростовстате.
24 сентября 2023, 10:09
Апельсины рекордно подорожали в Ростовской области
В Ростовской области, как и во всей России, зафиксирован рост цен на апельсины, пишут «Новые известия».
9 сентября 2023, 12:08
Август 2023
В ростовском «Тавре» решили заменять говядину другим мясом, чтобы сэкономить
Мясо в Ростовской области дорожает из-за роста экспорта отечественного сырья, заявил исполнительный директор ООО «РКЗ-Тавр» Александр Ремета.
25 августа 2023, 12:45
Глазированные сырки подорожают до 120 рублей осенью в Ростовской области
18 августа 2023, 17:32
Итоги недели: в Ростовской области думают о строительстве метро и спасают помидоры
13 августа 2023, 15:38
Чай, кофе и сладости подорожают на 15% в Ростовской области
В Ростовской области, как и во всей России, ожидается подорожание кофе, сладостей и кондитерских изделий, пишут федеральные СМИ.
9 августа 2023, 13:27
Опасный вирус может уничтожить местные помидоры в Ростовской области
Карантин установлен в одном из муниципалитетов Ростовской области из-за распространения опасного для помидоров вируса, сообщили в Россельхознадзоре.
7 августа 2023, 12:31
Июль 2023
Опасная лихорадка захватывает Дон и владелицу барбершопа расстреляли в Ростове
21 июля 2023, 14:42
Фермеры рассказали, что местных арбузов в Ростовской области стоит ждать в августе
Арбузы в Ростовской области поспеют только к началу августа, сообщили местные фермеры.
21 июля 2023, 12:50
Июнь 2023
Жителям Ростовской области продавали опасный для здоровья творог
В Ростовской области выявили творог, в составе которого был опасный для здоровья фермент, рассказали в Россельхознадзоре.
9 июня 2023, 12:44

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