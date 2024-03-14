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Синара

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2024
В Ростове распланируют землю на Северном под строительство трамвайной линии
14 марта, 17:48
Для высокоскоростных магистралей, ведущих в Ростов, разработают новые поезда
«РЖД» и «Синара» уже разработали эскиз поездов, которые будут курсировать по магистрали «Ростов — Москва», об этом сообщили донские СМИ.
5 марта, 15:29
Концессию на модернизацию трамвая в Ростове заключили на 25 лет
22 февраля, 13:29
2023
Для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно 90 га земли
Для возведения линий скоростного трамвая в Левенцовке необходимо сделать планировку и межевание более 90 гектаров земли, следует из постановления на сайте администрации Ростова.
15 декабря 2023, 15:08
«Синара» построит трамвайную линию к «Новому Ростову». Показываем на карте
9 декабря 2023, 16:51
В Ростове протянут трамвайную линию от Стачки до Малиновского. Показываем на карте
5 декабря 2023, 13:53
В западной части Ростова-на-Дону появится новый трамвайный маршрут
10 октября 2023, 13:01
Госэкспертиза одобрила строительство еще одной трамвайной линии на ЗЖМ в Ростове
7 октября 2023, 11:56
В Ростове «Синара» распланирует землю под трамвайную линию до Центрального рынка
5 октября 2023, 15:16
«Синара» распланирует 32,2 гектара под трамвайные пути в Ростове-на-Дону
3 октября 2023, 17:31
Ворошиловский мост реконструируют в Ростове для линии скоростного трамвая
9 августа 2023, 16:00
2022
В Ростове-на-Дону в начале 2023 года начнется строительство новой трамвайной сети
С начала следующего года в Ростове начнется строительство новой трамвайной ветки на Левенцовку, сообщил в своем Telegram-канале сити-менеджер Алексей Логвиненко.
17 ноября 2022, 11:27
В Ростове первую линию скоростного трамвая запустят из центра в Левенцовку
Компания «Синара — ГТР Ростов-на-Дону» завершила разработку концессионного трамвайного соглашения в Ростове, сообщается на сайте компании.
26 сентября 2022, 11:29

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