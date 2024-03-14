Для строительства скоростного трамвая в Левенцовке в Ростове нужно 90 га земли

Для возведения линий скоростного трамвая в Левенцовке необходимо сделать планировку и межевание более 90 гектаров земли, следует из постановления на сайте администрации Ростова.