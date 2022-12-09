В усиленном режиме в новогодние праздники будут работать ростовские экстренные и оперативные службы. Почти тысяча спасателей будет задействована в обеспечении порядка в Ростове.
Особое внимание уделят точкам продажи пиротехники. Их инспекцией займется не только МЧС, но также администрация и правоохранительные органы. Они проверят законность работы точек продажи пиротехники и ее легальность.
Также МЧС будет следить за местами массового выхода людей на лед. В этих точках будут дежурить спасатели для оказания помощи в случае экстренной ситуации.
Ранее ростовский психолог Лемман рассказала, как пережить Новый год без стресса.