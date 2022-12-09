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Почти тысяча спасателей будут охранять Ростов на Новый год

Сегодня, 13:21
Фото: rostov-gorod.ru
Почти тысяча спасателей будут охранять ростовчан на Новый год

На дежурство в новогоднюю ночь выйдет 1 тысяча спасателей в Ростове

Сотрудники экстренных служб будут дежурить в Ростове на Новый год и проверят все точки продажи пиротехники, сообщил замначальника управления ГО и ЧС города Александр Наумов.

В усиленном режиме в новогодние праздники будут работать ростовские экстренные и оперативные службы. Почти тысяча спасателей будет задействована в обеспечении порядка в Ростове.

Особое внимание уделят точкам продажи пиротехники. Их инспекцией займется не только МЧС, но также администрация и правоохранительные органы. Они проверят законность работы точек продажи пиротехники и ее легальность.

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Также МЧС будет следить за местами массового выхода людей на лед. В этих точках будут дежурить спасатели для оказания помощи в случае экстренной ситуации.

Ранее ростовский психолог Лемман рассказала, как пережить Новый год без стресса.

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