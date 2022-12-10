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Украинцы мечтают о захвате Таганрога, а несломленные дончане украшают елки бутылками

Сегодня, 15:24
Фото: z.mil.ru
Полковник запаса ВСУ поделился мечтами об оккупации Таганрога, пока в Ростовской области несломленные жители украшают новогодние ели пластиковыми бутылками, а в Ростове врачи спасают жизни младенцев.

Кружок очень умелых ручек

 

В Каменске-Шахтинском очевидцы поделились фотографией одной из городских елок, украшенных для празднования Нового 2023 года. На фотографиях ветви дерева среди золотых елочных шаров украсили пластиковыми пятилитровыми бутылками, декорированными лентами. 

необычные украшения в Каменске-Шахтинском
Фото: t.me/overhear_vkamenske

Автор фотографии отметил, что запомнит, где взять тару, если в городе опять будут проблемы с водоснабжением, а местные жители предположили, что необычный декор был часть акции протеста. 

Герои нашего времени

 

В администрации Ростова-на-Дону объявили, что врачи городской больницы № 20 спасли маленького ребенка с врожденной тератомой, ставшего их пациентом. 

В пресс-службе сообщили, что опухоль была настолько велика, что составляла шестую часть от массы ребенка. Она угрожала превратиться в злокачественную, а потому малыша прооперировали, и последующие несколько лет своей жизни новорожденный проведет под наблюдением онкологов. 

В Ростове спасли грудного ребенка, обварившегося кипятком из перевернутой мультиварки
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Власти также сообщили, что ежегодно в больнице проводят до семи таких операций, чтобы помочь детям с тератомой.

Мечтать не вредно


Полковник запаса ВСУ летчик Роман Свитан предложил украинским военным план по захвату Таганрога и якобы получения тактического преимущества. 

Военнослужащий запаса уверен, что ВСУ следует взять курс на Луганск и Таганрог, выйдя на эти направления через Счастье и Краснодон.   

По мнению летчика, эти действия, дескать, позволят ослабить позиции российских военных, а потому ВСУ не следует обращать внимания на чужие государственные границы и просто взять Таганрог под свой контроль. 

На чем основаны выводы и предложения военного в источнике не раскрыли

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