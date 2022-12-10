Кружок очень умелых ручек
В Каменске-Шахтинском очевидцы поделились фотографией одной из городских елок, украшенных для празднования Нового 2023 года. На фотографиях ветви дерева среди золотых елочных шаров украсили пластиковыми пятилитровыми бутылками, декорированными лентами.
Автор фотографии отметил, что запомнит, где взять тару, если в городе опять будут проблемы с водоснабжением, а местные жители предположили, что необычный декор был часть акции протеста.
Герои нашего времени
В администрации Ростова-на-Дону объявили, что врачи городской больницы № 20 спасли маленького ребенка с врожденной тератомой, ставшего их пациентом.
В пресс-службе сообщили, что опухоль была настолько велика, что составляла шестую часть от массы ребенка. Она угрожала превратиться в злокачественную, а потому малыша прооперировали, и последующие несколько лет своей жизни новорожденный проведет под наблюдением онкологов.
Власти также сообщили, что ежегодно в больнице проводят до семи таких операций, чтобы помочь детям с тератомой.
Мечтать не вредно
Полковник запаса ВСУ летчик Роман Свитан предложил украинским военным план по захвату Таганрога и якобы получения тактического преимущества.
Военнослужащий запаса уверен, что ВСУ следует взять курс на Луганск и Таганрог, выйдя на эти направления через Счастье и Краснодон.
По мнению летчика, эти действия, дескать, позволят ослабить позиции российских военных, а потому ВСУ не следует обращать внимания на чужие государственные границы и просто взять Таганрог под свой контроль.
На чем основаны выводы и предложения военного в источнике не раскрыли.