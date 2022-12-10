В пресс-службе сообщили, что опухоль была настолько велика, что составляла шестую часть от массы ребенка. Она угрожала превратиться в злокачественную, а потому малыша прооперировали, и последующие несколько лет своей жизни новорожденный проведет под наблюдением онкологов.