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В Ростове-на-Дону прогнозируют 11-градусные морозы с 5 января

Сегодня, 08:14
Фото: Хог Ричардхёг/CC0 / unsplash
Какая погода в Ростове-на-Дону 5 января
В Ростове прогнозируют резкое похолодание с 5 января, об этом сообщили синоптики Гисметео.
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Погода

Портал РБК сообщил, что в течение новогодних праздников на территории Ростова-на-Дону будет сохраняться умеренно холодная погода с температурой воздуха от нуля до восьми градусов тепла. Такая погода продержится вплоть до ночи на 5 января. 

В этот день в город придет фронт холодного воздуха, из-за которого температура понизится до -6 градусов, и выпадет мокрый снег. 

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На следующий день похолодает еще на три градуса, а 7 и 8 января в городе ожидаются 11-градусные морозы с переменной облачностью, после чего воздух снова прогреется до -3 градусов. 

Вторая волна заморозков ожидается в конце января-начале февраля, когда похолодает до -8 градусов. 

Ранее климатолог рассказал, почему с каждым годом в Ростове зимы становятся все теплее.

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