Портал РБК сообщил, что в течение новогодних праздников на территории Ростова-на-Дону будет сохраняться умеренно холодная погода с температурой воздуха от нуля до восьми градусов тепла. Такая погода продержится вплоть до ночи на 5 января.
В этот день в город придет фронт холодного воздуха, из-за которого температура понизится до -6 градусов, и выпадет мокрый снег.
На следующий день похолодает еще на три градуса, а 7 и 8 января в городе ожидаются 11-градусные морозы с переменной облачностью, после чего воздух снова прогреется до -3 градусов.
Вторая волна заморозков ожидается в конце января-начале февраля, когда похолодает до -8 градусов.
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