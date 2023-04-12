Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
Источник 1рнд сообщил о допросе московскими силовиками полковника полиции Олега Лапшина. Он руководит управлением организации общественного порядка Ростова. Допрос правоохранителя прошел накануне, после чего он отправился домой. О предъявлении Лапшину каких-либо обвинений пока ничего не известно.
Сотрудники подразделения, которым руководит полковник, замешаны в громком деле о коррупции. Подозреваемыми по нему проходят более 30 полицейских. Следствие предполагает, что они брали взятки от торговцев Ростова за сокрытие нарушений в их магазинах. Сумма, причиненного ими ущерба оценивается в 25 миллионов рублей.
Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала о том, что известно об управлении организации общественного порядка Ростова.