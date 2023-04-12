Сотрудники подразделения, которым руководит полковник, замешаны в громком деле о коррупции. Подозреваемыми по нему проходят более 30 полицейских. Следствие предполагает, что они брали взятки от торговцев Ростова за сокрытие нарушений в их магазинах. Сумма, причиненного ими ущерба оценивается в 25 миллионов рублей.