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Силовики нагрянули к начальнику полиции общественной безопасности Ростова Лапшину

12 апреля 2023, 15:25
Фото: 1MI
Силовики опросили начальника управления организации общественного порядка Ростова Олега Лапшина
Московские силовики опросили начальника управления организации общественного порядка Ростова Олега Лапшина, пишут СМИ.

Источник 1рнд сообщил о допросе московскими силовиками полковника полиции Олега Лапшина. Он руководит управлением организации общественного порядка Ростова. Допрос правоохранителя прошел накануне, после чего он отправился домой. О предъявлении Лапшину каких-либо обвинений пока ничего не известно.

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Сотрудники подразделения, которым руководит полковник, замешаны в громком деле о коррупции. Подозреваемыми по нему проходят более 30 полицейских. Следствие предполагает, что они брали взятки от торговцев Ростова за сокрытие нарушений в их магазинах. Сумма, причиненного ими ущерба оценивается в 25 миллионов рублей.

Официальной информации об инциденте не поступало, она уточняется.

Ранее RostovGazeta подробно рассказала о том, что известно об управлении организации общественного порядка Ростова.

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