Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
В этом году жителей Ростовской области ожидают относительно короткие майские праздники, однако даже за это время ростовчане и жители региона могут хорошо отдохнуть. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина дала рекомендации о том, как не устать еще больше за майские праздники.
Первой рекомендацией специалиста стало сохранение привычного режима с отходом ко сну не позднее 23.00 мск. По словам Драпкиной, самый полезный период сна — с 23.00 до 03.00 мск.
Кроме того, эксперт считает, что жителям Ростовской области следует воздержаться от употребления алкоголя, а традиционные шашлыки употреблять в пищу без соусов и большого количества соли. Также Оксана Драпкина рекомендует отказаться от консервированных соков и сладких газировок.
«В выходные погуляйте, займитесь спортом, поработайте на даче, соблюдая умеренную и дозированную физическую активность», — советует эксперт, добавив, что людям с низкой физической активностью не следует ставить себе непосильные цели на праздники.
При этом, по данным эксперта, в выходные врачи наблюдают у своих пациентов обострение ишемической болезни сердца, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а потому дачникам следует включаться в сезонные работы постепенно, чтобы не навредить общему состоянию своего здоровья.
Ранее в Ростовской области выяснили, сколько дончанам придется потратить на шашлыки в 2023 году.