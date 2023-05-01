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Эксперт Минздрава рассказала дончанам, как правильно отдыхать в майские праздники

1 мая 2023, 07:32
Фото: pxhere.com
Эксперт Минздрава рассказала дончанам, как правильно отдыхать в майские праздники
Эксперт Минздрава России Оксана Драпкина рассказала жителям Ростовской области, как нужно провести майские праздники, чтобы чувствовать себя отдохнувшим, рекомендации опубликовали в Telegram-канале городской больницы скорой медпомощи в Ростове.

В этом году жителей Ростовской области ожидают относительно короткие майские праздники, однако даже за это время ростовчане и жители региона могут хорошо отдохнуть. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина дала рекомендации о том, как не устать еще больше за майские праздники.

Первой рекомендацией специалиста стало сохранение привычного режима с отходом ко сну не позднее 23.00 мск. По словам Драпкиной, самый полезный период сна — с 23.00 до 03.00 мск.

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Кроме того, эксперт считает, что жителям Ростовской области следует воздержаться от употребления алкоголя, а традиционные шашлыки употреблять в пищу без соусов и большого количества соли. Также Оксана Драпкина рекомендует отказаться от консервированных соков и сладких газировок.

«В выходные погуляйте, займитесь спортом, поработайте на даче, соблюдая умеренную и дозированную физическую активность», — советует эксперт, добавив, что людям с низкой физической активностью не следует ставить себе непосильные цели на праздники.

При этом, по данным эксперта, в выходные врачи наблюдают у своих пациентов обострение ишемической болезни сердца, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а потому дачникам следует включаться в сезонные работы постепенно, чтобы не навредить общему состоянию своего здоровья.

Ранее в Ростовской области выяснили, сколько дончанам придется потратить на шашлыки в 2023 году.

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