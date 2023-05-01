В этом году жителей Ростовской области ожидают относительно короткие майские праздники, однако даже за это время ростовчане и жители региона могут хорошо отдохнуть. Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина дала рекомендации о том, как не устать еще больше за майские праздники.