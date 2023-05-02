rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:19

Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Изображение материала

В Ростове застраивают кладбища, пока жители боятся наглых мародеров

2 мая 2023, 15:19
Фото: Nenad Stojkovic/CC BY 2.0/flickr.com
В Ростове застраивают кладбища, пока жители боятся наглых мародеров
В Ростове в аварийных домах орудуют мародеры, застройщики готовятся к торгам за землю у Северного кладбища, а власти ищут причину гибели пенсионерки в ливневом коллекторе.

Любители поживиться

Бывшие жильцы аварийного дома по адресу Кривошлыковский, 4 в Ростове-на-Дону заявили, что здание стало мишенью для мародеров.

По словам бывших собственников, злоумышленников не останавливают ни камеры видеонаблюдения, ни полицейские с сотрудниками МЧС, ни даже жильцы, которые еще не успели покинуть квартиры.

«Каково это жить без тепла, газа, воды и света, когда по подъездам бродят и ломятся в двери незнакомые мужики с инструментами, представить несложно», — поделились впечатлениями ростовчане.

Напомним, судебные тяжбы за право сохранить дом между властями и жильцами Кривошлыковского, 4 продолжались последние несколько лет, сопровождаясь чередой скандалов, пикетов и другими событиями, привлекающими внимание общественности. Однако уже в 2023 году большую часть помещений удалось изъять у жильцов с соответствующими компенсациями.

Фото: rostov-gorod.ru

При загадочных обстоятельствах

Заместитель главы администрации города Юрий Овчинников на последней пресс-конференции 2 мая поставил под сомнение обстоятельства гибели 81-летней пенсионерки, ставшей жертвой ливня 28 апреля.

Юрий Овчинников уточнил, что хотя тело учительницы английского языка нашли в коллекторе после ливня, следователи и местные власти пока не уверены, что женщина именно утонула.

Власти Ростова рассказали, почему не был закрыт коллектор, где погибла учительница
Узнать подробнее

По предварительной информации, в деле вскрылись новые подробности и неоднозначные показания свидетелей, которые могут изменить ход следствия, а пока сотрудники правоохранительных органов ждут заключения судмедэкспертизы, в котором будет указана причина смерти пенсионерки.

Пугающее соседство

ДОМ.РФ объявил о планах по строительству очередного жилого района Ростова, который будет расположен рядом с Северным кладбищем. Уже сейчас участок площадью 32,8 гектара земли выставили на торги, в будущем застройщик должен будет реализовать на этой земле проект комплексного развития территорий, предполагающий не только строительство жилья, но и объектов социальной инфраструктуры.

«В рамках концепции предполагается возведение многоэтажных жилых домов», — сказано в сообщении.

Преимуществами будущего района назвали развитую транспортную инфраструктуру и близкое расположение школ и медучреждений.

Фото: /земля.дом.рф/
Читайте также:
В Ростовской области планируют привить от дифтерии не менее 95% населенияПосле борьбы с болезнью скончался экс-директор заповедника «Танаис» Валерий ЧеснокВ Ростове дали старт основным работам по строительству Западной хорды в мае 2023 года
#Происшествие#Пятиэтажка на Кривошлыковском#Надежда Пустяк#Мародеры#Утонула пенсионерка#Ливень в Ростове#Жилищное строительство#Строительство в Ростове#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростов-на-Дону#Ростовская область
Подпишитесь
Стали известны новые подробности дела учительницы, утонувшей в коллекторе Ростова
Сегодня, 15:27
В Ростовской области опровергли слухи о проведении акции «Небесный полк» 9 мая
Сегодня, 15:11
Улицу Малиновского в Ростове будут постоянно перекрывать во время ливней
Сегодня, 14:24
«Тройная оплата»: эксперт рассказал, как в автобусах Ростова списывают деньги с карт
Сегодня, 11:23
В Ростове осудили секретаря ВВК, собиравшей взятки со студентов за медкомиссии
Сегодня, 13:24