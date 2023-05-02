ДОМ.РФ объявил о планах по строительству очередного жилого района Ростова, который будет расположен рядом с Северным кладбищем. Уже сейчас участок площадью 32,8 гектара земли выставили на торги, в будущем застройщик должен будет реализовать на этой земле проект комплексного развития территорий, предполагающий не только строительство жилья, но и объектов социальной инфраструктуры.