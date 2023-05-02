Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Бывшие жильцы аварийного дома по адресу Кривошлыковский, 4 в Ростове-на-Дону заявили, что здание стало мишенью для мародеров.
По словам бывших собственников, злоумышленников не останавливают ни камеры видеонаблюдения, ни полицейские с сотрудниками МЧС, ни даже жильцы, которые еще не успели покинуть квартиры.
«Каково это жить без тепла, газа, воды и света, когда по подъездам бродят и ломятся в двери незнакомые мужики с инструментами, представить несложно», — поделились впечатлениями ростовчане.
Напомним, судебные тяжбы за право сохранить дом между властями и жильцами Кривошлыковского, 4 продолжались последние несколько лет, сопровождаясь чередой скандалов, пикетов и другими событиями, привлекающими внимание общественности. Однако уже в 2023 году большую часть помещений удалось изъять у жильцов с соответствующими компенсациями.
Заместитель главы администрации города Юрий Овчинников на последней пресс-конференции 2 мая поставил под сомнение обстоятельства гибели 81-летней пенсионерки, ставшей жертвой ливня 28 апреля.
Юрий Овчинников уточнил, что хотя тело учительницы английского языка нашли в коллекторе после ливня, следователи и местные власти пока не уверены, что женщина именно утонула.
По предварительной информации, в деле вскрылись новые подробности и неоднозначные показания свидетелей, которые могут изменить ход следствия, а пока сотрудники правоохранительных органов ждут заключения судмедэкспертизы, в котором будет указана причина смерти пенсионерки.
ДОМ.РФ объявил о планах по строительству очередного жилого района Ростова, который будет расположен рядом с Северным кладбищем. Уже сейчас участок площадью 32,8 гектара земли выставили на торги, в будущем застройщик должен будет реализовать на этой земле проект комплексного развития территорий, предполагающий не только строительство жилья, но и объектов социальной инфраструктуры.
«В рамках концепции предполагается возведение многоэтажных жилых домов», — сказано в сообщении.
Преимуществами будущего района назвали развитую транспортную инфраструктуру и близкое расположение школ и медучреждений.