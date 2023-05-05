Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
5 мая в Батайске состоялись похороны 43-летнего военнослужащего Игоря Попова. Он погиб в ходе специальной военной операции, выполняя боевую задачу.
Газета «Вперед» пишет, что проститься с военнослужащим в храме на улице 50-ти лет Октября пришли родственники, друзья и местные власти.
Был ли Попов приставлен к ордену Мужества не известно.
Вчера стало известно, что в ходе СВО погиб ростовчанин Владимир Ли. Его уже похоронили на Северном кладбище в Ростове.
Ранее в спецоперации погиб единственный сын руководителя Ростовского отделения ОД «Русский союз» Андрея Фофанова Василий.