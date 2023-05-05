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В Батайске простились с погибшим в ходе СВО 43-летним Игорем Поповым

5 мая 2023, 12:38
Фото: ТГ канал batayskgorod
В Батайске простились с погибшим в ходе СВО Игорем Поповым
В Батайске состоялось прощание с погибшим в ходе спецоперации 43-летним Игорем Поповым, пишут местные СМИ.

5 мая в Батайске состоялись похороны 43-летнего военнослужащего Игоря Попова. Он погиб в ходе специальной военной операции, выполняя боевую задачу.

Газета «Вперед» пишет, что проститься с военнослужащим в храме на улице 50-ти лет Октября пришли родственники, друзья и местные власти.

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Был ли Попов приставлен к ордену Мужества не известно.

Вчера стало известно, что в ходе СВО погиб ростовчанин Владимир Ли. Его уже похоронили на Северном кладбище в Ростове.

Ранее в спецоперации погиб единственный сын руководителя Ростовского отделения ОД «Русский союз» Андрея Фофанова Василий.

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