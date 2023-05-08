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Синоптики рассказали, когда в Ростове-на-Дону потеплеет после похолоданий в мае

8 мая 2023, 04:45
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидаются похолодания, которые продлятся несколько дней, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 8 мая, температура не поднимется выше 11 градусов и будет дождливо. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду, поэтому лучше обходить стороной деревья и конструкции, которые плохо закреплены.

Во вторник, 9 мая, воздух прогреется до 12 градусов, в среду — до 13 градусов. В четверг столбики термометров покажут 15 градусов.

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С пятницы, 12 числа, начнется потепление и температура составит 19 градусов. В субботу она должна подняться до 20 градусов.

Всю следующую неделю город будет заливать дождями, в том числе в ночное время.

Ранее из-за ливней власти ограничивали движение на Западном в Ростове.

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