Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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Updated Сегодня, 04:45
В понедельник, 8 мая, температура не поднимется выше 11 градусов и будет дождливо. Ветер может усилиться до пяти метров в секунду, поэтому лучше обходить стороной деревья и конструкции, которые плохо закреплены.
Во вторник, 9 мая, воздух прогреется до 12 градусов, в среду — до 13 градусов. В четверг столбики термометров покажут 15 градусов.
С пятницы, 12 числа, начнется потепление и температура составит 19 градусов. В субботу она должна подняться до 20 градусов.
Всю следующую неделю город будет заливать дождями, в том числе в ночное время.
Ранее из-за ливней власти ограничивали движение на Западном в Ростове.