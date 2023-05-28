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С ливня и похолодания до +17 начнется новая неделя в Ростове

28 мая 2023, 17:56
Фото: 1MI
С ливня начнется новая рабочая неделя в Ростове
В понедельник, 29 мая, в Ростове прогнозируется ливень и похолодание до +17 градусов, сообщили синоптики.

Новая рабочая неделя в Ростове выдастся дождливой и прохладной. В понедельник, 29 мая, весь день в городе будет идти дождь. Столбики термометров опустятся до +20 градусов днем и +17 градусов вечером. Скорость ветра составит три метра в секунду.

Ливни будут идти каждый день до четверга. Температура воздуха в последние дни мая может незначительно повыситься до +23 градусов днем и +18 вечером.

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С четверга, 1 июня, дожди прекратятся, хотя небо все равно будет облачным. Вторая половина недели выдастся теплой. Столбики термометров замрут на отметке в +26 градусов днем и +16 градусов вечером.

Ранее синоптики сообщили, что летняя жара накроет Ростовскую область не раньше середины июня.

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