Новая рабочая неделя в Ростове выдастся дождливой и прохладной. В понедельник, 29 мая, весь день в городе будет идти дождь. Столбики термометров опустятся до +20 градусов днем и +17 градусов вечером. Скорость ветра составит три метра в секунду.