Posted Сегодня, 17:56
Published Сегодня, 17:56
Modified Сегодня, 17:58
Updated Сегодня, 17:58
Новая рабочая неделя в Ростове выдастся дождливой и прохладной. В понедельник, 29 мая, весь день в городе будет идти дождь. Столбики термометров опустятся до +20 градусов днем и +17 градусов вечером. Скорость ветра составит три метра в секунду.
Ливни будут идти каждый день до четверга. Температура воздуха в последние дни мая может незначительно повыситься до +23 градусов днем и +18 вечером.
С четверга, 1 июня, дожди прекратятся, хотя небо все равно будет облачным. Вторая половина недели выдастся теплой. Столбики термометров замрут на отметке в +26 градусов днем и +16 градусов вечером.
Ранее синоптики сообщили, что летняя жара накроет Ростовскую область не раньше середины июня.