Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
Напомним, что законопроект о возврате переходов на летнее время планируется внести в Госдуму 21 июня. RostovGazeta опросила ряд экспертов, что они думают по этому поводу. Сторонников этой инициативы пока не нашла.
Физиолог разъясняет, что когда человек привык просыпаться в семь утра, смена времени пробуждения на шесть утра дается нелегко. В момент адаптации к новому распорядку дня, по словам эксперта, идет напряжение всех систем организма.
В этот период увеличивается уровень стресса. И когда стресс большой — люди начинают болеть. В том числе и респираторными заболеваниями.
«Мне попадались исследования зарубежных авторов, которые приводили статистику. Оказалось, что в первую неделю после перехода с зимнего на летнее время увеличивается число различных аварий — на транспорте, на производствах. Очевидно, что это последствия стресса, который испытывает организм человека в связи с недосыпом в первое время перестройки», — отмечает Оксана Кундупьян.
По словам собеседницы, исследования показывают, что в большей степени перевод часов сказывается на людях с ослабленным здоровьем.
«На тех, кто испытывает проблемы с сердечно-сосудистой или центральной нервной системами. А если человек страдает бессонницей, то при переводе часов, его проблемы усугубятся», — подчеркивает физиолог.
Специалисты утверждают, что абсолютно здоровому человеку переход на летнее время не доставит серьезных неприятностей. Но и в этом случае, существует возражение. В среде ростовских медиков бытует поговорка, что абсолютно здоровых людей не бывает. А есть просто недообследованные.
Ранее, со ссылкой на слова ростовского экономиста, RostovGazeta разъясняла о какой экономии электричества идет речь при переводе стрелок на циферблате.