«Мне попадались исследования зарубежных авторов, которые приводили статистику. Оказалось, что в первую неделю после перехода с зимнего на летнее время увеличивается число различных аварий — на транспорте, на производствах. Очевидно, что это последствия стресса, который испытывает организм человека в связи с недосыпом в первое время перестройки», — отмечает Оксана Кундупьян.