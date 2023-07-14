Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
Сапер Артем Павлов рассказал «Молоту» о трудностях работы на Донбассе. По его словам, на полное разминирование территории после окончания боевых действий могут уйти десятки лет. Сапер обращает внимание, что есть много мин, которые могут быть в боевой готовности долгие годы и представлять огромную опасность для населения.
Сейчас спасатели разминируют здания, газопроводы, водопроводы, ЛЭП, лесополосы, поля и прибрежную зону реки Северский Донец. Там они ищут и уничтожают неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и инженерные боеприпасы. За прошедшие три месяца обезвредить получилось более четырех тысяч взрывоопасных предметов.
Павлов добавил, что у пиротехников есть комплекты разминирования, в которые входят складные лопаты, мачете, топоры, а также ручные пилы для очистки местности от растительности.
Ранее боевую гранату нашли в автобусе на автовокзале в Ростове-на-Дону.