Сапер Артем Павлов рассказал «Молоту» о трудностях работы на Донбассе. По его словам, на полное разминирование территории после окончания боевых действий могут уйти десятки лет. Сапер обращает внимание, что есть много мин, которые могут быть в боевой готовности долгие годы и представлять огромную опасность для населения.