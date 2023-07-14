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Ростовские саперы рассказали, сколько лет уйдет на разминирование Донбасса

14 июля 2023, 11:23
Фото: mil.ru
Ростовские саперы рассказали, сколько лет уйдет на разминирование Донбасса
На полное разминирование Донбасса после окончания боевых действий могут уйти десятки лет, рассказал сапер из Ростова Артем Павлов.

Сапер Артем Павлов рассказал «Молоту» о трудностях работы на Донбассе. По его словам, на полное разминирование территории после окончания боевых действий могут уйти десятки лет. Сапер обращает внимание, что есть много мин, которые могут быть в боевой готовности долгие годы и представлять огромную опасность для населения.

Сейчас спасатели разминируют здания, газопроводы, водопроводы, ЛЭП, лесополосы, поля и прибрежную зону реки Северский Донец. Там они ищут и уничтожают неразорвавшиеся артиллерийские снаряды и инженерные боеприпасы. За прошедшие три месяца обезвредить получилось более четырех тысяч взрывоопасных предметов.

Донские саперы МЧС обезвредили более 4 тысяч взрывоопасных предметов на Донбассе
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Павлов добавил, что у пиротехников есть комплекты разминирования, в которые входят складные лопаты, мачете, топоры, а также ручные пилы для очистки местности от растительности.

Ранее боевую гранату нашли в автобусе на автовокзале в Ростове-на-Дону.

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