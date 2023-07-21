Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Напомним, что в городе на площади две тысячи квадратных метров загорелся склад с макулатурой. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, после чего привлекли более 60 человек к тушению огня.
«Украинские СМИ пытаются в привычной манере разогнать ложь, что в Аксае горит якобы пороховой завод. Как можно заметить на размещенных в Интернете кадрах, порохом там и близко не пахнет», — пишет канал.
Причиной может быть улица, где находится склад, так как она называется Пороховая Балка. Отсюда и возможна путаница со стороны украинских СМИ, либо это их попытка обмануть людей.