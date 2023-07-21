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Украинские СМИ перепутали горящий в Аксае склад с бумагой с пороховым заводом

21 июля 2023, 15:16
Фото: pxhere.com
Украинские СМИ перепутали горящий в Аксае склад с пороховым заводом
В Аксае горит склад с картоном, однако украинские СМИ пишут о пожаре на пороховом заводе, сообщает Telegram-канал Readovka.

Напомним, что в городе на площади две тысячи квадратных метров загорелся склад с макулатурой. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности, после чего привлекли более 60 человек к тушению огня.

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Украинские СМИ перепутали горящий в Аксае склад с пороховым заводом
Видео: Readovka

«Украинские СМИ пытаются в привычной манере разогнать ложь, что в Аксае горит якобы пороховой завод. Как можно заметить на размещенных в Интернете кадрах, порохом там и близко не пахнет», — пишет канал.

Причиной может быть улица, где находится склад, так как она называется Пороховая Балка. Отсюда и возможна путаница со стороны украинских СМИ, либо это их попытка обмануть людей.

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