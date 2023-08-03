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Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 3 августа

3 августа 2023, 10:06
Фото: pxhere.com
Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области из-за ливней на 3 августа
В Ростовской области в ближайшее время может испортиться погода и начнутся осадки, сообщили в региональном УМЧС.

Неблагоприятная погода будет сохраняться до конца четверга, 3 августа. Речь идет о том, что начнутся ливни с грозами.

Усугубить ситуацию может град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Ранее этого было достаточно для падения деревьев.

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Добавим, что вместе с неблагоприятной погодой будет сохраняться жара. В четверг температура составит 30 градусов, в пятницу — 34 градуса, а на выходных столбики термометров покажут 38 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе.

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