Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Неблагоприятная погода будет сохраняться до конца четверга, 3 августа. Речь идет о том, что начнутся ливни с грозами.
Усугубить ситуацию может град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Ранее этого было достаточно для падения деревьев.
Добавим, что вместе с неблагоприятной погодой будет сохраняться жара. В четверг температура составит 30 градусов, в пятницу — 34 градуса, а на выходных столбики термометров покажут 38 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какая погода будет в Ростовской области в августе.