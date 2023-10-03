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Пасмурную и теплую погоду пообещали ростовчанам 3 октября

Пасмурную и теплую погоду пообещали ростовчанам 3 октября

3 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону во вторник будет складываться пасмурная погода, а воздух прогреется до 20 градусов, сообщили синоптики.

Во вторник, 3 октября, в Ростове-на-Дону ожидается пасмурная погода. По данным ростовского гидрометцентра, температура днем составит около +20 градусов, а ближе к ночи опустится до 10 градусов.

Солнечной погоды ждать не стоит, но и осадков быть не должно. Порывы ветра достигнут пяти метров в секунду.

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Со среды по пятницу в городе прогнозируют облачную погоду с температурой 21 градус. Дождей в городе не будет, а ветер усилится до шести метров в секунду.

На выходных в Ростове может похолодать до 17 градусов. В ночное время температура опустится до 10 градусов.

Ранее водителей предупредили о заморозках в Ростовской области с 4 октября.

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