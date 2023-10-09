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В США нашли соль из Ростовской области, которую везут через Украину

В США нашли соль из Ростовской области, которую возят через Украину

9 октября 2023, 06:14
Фото: 1MI
В США нашли соль из Ростовской области, которую везут через Украину
В США в одном из магазинов обнаружили соль из Ростовской области, которую поставляют через территорию Украины, сообщает Telegram-канал «Ростов-главный новости Ростова-на-Дону».

Канал разместил видео, на котором мужчина ходит по магазину с пачкой соли в руках. Он прочитал на упаковке, что поставки ведутся из Азова.

«Однако в США товар поставляют через Украину», — заявил автор. По его словам, эту пачку выпустили 19 июля 2023 года.

Пользователей в комментариях возмутила эта ситуация.

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В США нашли соль из Ростовской области, которую везут через Украину
Видео: t.me/rostov_glavniy

«Нет слов…», — заявили местные жители. Некоторые посчитали, что мужчина является провокатором и сам привез эту соль, так как на видео не показал полку, где она продается.

Другие написали, что в Азове соль только фасуют, а добывают в других территориях.

Добавим, что официальной информации о поставках не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области вновь взлетели цены на говядину, курицу и яйца.

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