В США нашли соль из Ростовской области, которую возят через Украину

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Канал разместил видео, на котором мужчина ходит по магазину с пачкой соли в руках. Он прочитал на упаковке, что поставки ведутся из Азова.
«Однако в США товар поставляют через Украину», — заявил автор. По его словам, эту пачку выпустили 19 июля 2023 года.
Пользователей в комментариях возмутила эта ситуация.
«Нет слов…», — заявили местные жители. Некоторые посчитали, что мужчина является провокатором и сам привез эту соль, так как на видео не показал полку, где она продается.
Другие написали, что в Азове соль только фасуют, а добывают в других территориях.
Добавим, что официальной информации о поставках не поступало, она уточняется.
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