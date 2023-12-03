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Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:46

Updated Сегодня, 18:46

Жители Ростова увидят гигантский звездопад

До 120 метеоров в час: жители Ростова с 4 декабря могут увидеть звездопад-гигант

3 декабря 2023, 18:44
Фото: pxhere
Жители Ростова увидят гигантский звездопад

Жители Ростова с 4 декабря могут увидеть звездопад-гигант

В декабре жители Ростовской области смогут наблюдать два звездопада — метеорные потоки Геминиды и Урсиды, следует из сообщения на сайте Московского планетария.

Жители Ростова и Ростовской области в ночь на 4 ноября увидят поток метеоров Геминиды — один из крупнейших по своей активности. Своего пика звездопад достигнет в ночь с 13 на 14 декабря. В это время ростовчане смогут увидеть до 120 метеоров в час. Наблюдать за падающими звездами лучше в дали от городских огней.

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Вслед за потоком Геминиды начнется поток Урсиды — с 17 декабря. Пика он достигнет в ночь на 22 декабря. Метеоры будут идти из созвездия Малой Медведицы со скоростью до 10 метеоров в час. Но увидеть это явление будет сложнее — помешает лунный свет. Поэтому лучше смотреть в небо после заката Луны и до рассвета.

Ранее сообщалось, что Ростовская область и другие регионы России могут остаться без интернета из-за мощной солнечной бури в начале следующего года.

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