До 120 метеоров в час: жители Ростова с 4 декабря могут увидеть звездопад-гигант

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:46
Updated Сегодня, 18:46
Жители Ростова и Ростовской области в ночь на 4 ноября увидят поток метеоров Геминиды — один из крупнейших по своей активности. Своего пика звездопад достигнет в ночь с 13 на 14 декабря. В это время ростовчане смогут увидеть до 120 метеоров в час. Наблюдать за падающими звездами лучше в дали от городских огней.
Вслед за потоком Геминиды начнется поток Урсиды — с 17 декабря. Пика он достигнет в ночь на 22 декабря. Метеоры будут идти из созвездия Малой Медведицы со скоростью до 10 метеоров в час. Но увидеть это явление будет сложнее — помешает лунный свет. Поэтому лучше смотреть в небо после заката Луны и до рассвета.
Ранее сообщалось, что Ростовская область и другие регионы России могут остаться без интернета из-за мощной солнечной бури в начале следующего года.