До 120 метеоров в час: жители Ростова с 4 декабря могут увидеть звездопад-гигант

Жители Ростова и Ростовской области в ночь на 4 ноября увидят поток метеоров Геминиды — один из крупнейших по своей активности. Своего пика звездопад достигнет в ночь с 13 на 14 декабря. В это время ростовчане смогут увидеть до 120 метеоров в час. Наблюдать за падающими звездами лучше в дали от городских огней.