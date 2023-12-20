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Published Сегодня, 07:02

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Updated Сегодня, 07:04

ЦБ России назвал причины роста цен на мясо в Ростовской области

В ЦБ России рассказали, почему в Ростовской области так подорожало мясо

20 декабря 2023, 07:02
Фото: pxhere
ЦБ России назвал причины роста цен на мясо в Ростовской области
Центральный Банк России связал рост цен на мясо в Ростовской области с заболеваемостью животных и увеличением затрат на их содержание, об этом сообщили в отчете о росте инфляции в ноябре 2023 года.

Аналитики объявили, что в ноябре инфляция на продовольственные товары выросла до 8,55% — на 1,14% выше показателей октября.

По словам специалистов, общее предложение мяса и яиц на прилавках магазинов и рынков значительно сократилось, для этого явления есть несколько причин: в первую очередь повлиял рост заболеваемости животных, из-за которых производители были вынуждены значительно сократить объемы выпускаемой продукции.

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Донским птицефабрикам пришлось увеличить экспорт мяса, что привело к сокращению предложения на внутреннем рынке. Неблагоприятно на ценах отразились и затраты животноводов на содержание птиц и скота.

Для производителей стали дороже не только добавки и оборудование, но также оплата труда персонала, что привело к увеличению темпов роста цен на яйца и мясо, а также колбасные изделия с полуфабрикатами.

Напомним, ранее эксперты рассказали, когда цены на курицу начнут снижаться естественным образом.

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