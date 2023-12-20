В ЦБ России рассказали, почему в Ростовской области так подорожало мясо

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Аналитики объявили, что в ноябре инфляция на продовольственные товары выросла до 8,55% — на 1,14% выше показателей октября.
По словам специалистов, общее предложение мяса и яиц на прилавках магазинов и рынков значительно сократилось, для этого явления есть несколько причин: в первую очередь повлиял рост заболеваемости животных, из-за которых производители были вынуждены значительно сократить объемы выпускаемой продукции.
Донским птицефабрикам пришлось увеличить экспорт мяса, что привело к сокращению предложения на внутреннем рынке. Неблагоприятно на ценах отразились и затраты животноводов на содержание птиц и скота.
Для производителей стали дороже не только добавки и оборудование, но также оплата труда персонала, что привело к увеличению темпов роста цен на яйца и мясо, а также колбасные изделия с полуфабрикатами.
Напомним, ранее эксперты рассказали, когда цены на курицу начнут снижаться естественным образом.