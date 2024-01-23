В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы

Во вторник, 23 января, в Ростове ожидается ясная погода. Утром будет достаточно холодно, температура опустится до -10 градусов. Днем столбики термометров покажут -5 градусов, а к вечеру снова станет прохладнее и температура снизится до -8 градусов.