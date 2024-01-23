В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:23
Updated Сегодня, 05:23
Во вторник, 23 января, в Ростове ожидается ясная погода. Утром будет достаточно холодно, температура опустится до -10 градусов. Днем столбики термометров покажут -5 градусов, а к вечеру снова станет прохладнее и температура снизится до -8 градусов.
Весь день будет дуть порывистый ветер силой 6-7 метров в секунду. Стоит отметить, что к концу недели синоптики прогнозируют потепление и дожди.
Добавим, что с четверга, 25 января, начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение нескольких дней. Средняя температура воздуха составит около +3 градусов.
Кроме того, периодически будет выпадать снег.
Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области.