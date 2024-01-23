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Posted Сегодня, 05:12

Published Сегодня, 05:12

Modified Сегодня, 05:23

Updated Сегодня, 05:23

В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы

В Ростовской области 23 января ожидаются 10-градусные морозы

23 января 2024, 05:12
Фото: Midjourney
В Ростовской области во вторник, 23 января, будет холодная погода с отрицательной температурой, сообщили синоптики.

Во вторник, 23 января, в Ростове ожидается ясная погода. Утром будет достаточно холодно, температура опустится до -10 градусов. Днем столбики термометров покажут -5 градусов, а к вечеру снова станет прохладнее и температура снизится до -8 градусов.

Весь день будет дуть порывистый ветер силой 6-7 метров в секунду. Стоит отметить, что к концу недели синоптики прогнозируют потепление и дожди.

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Добавим, что с четверга, 25 января, начнутся дожди, которые будут продолжаться в течение нескольких дней. Средняя температура воздуха составит около +3 градусов.

Кроме того, периодически будет выпадать снег.

Ранее синоптик Вильфанд предупредил о погодных аномалиях в Ростовской области.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Снег#Дожди#Температура#Морозы
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