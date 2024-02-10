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Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля

Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля

10 февраля 2024, 04:50
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на следующей неделе может сильно похолодать, но температура будет выше нуля, сообщили синоптики.

В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, будет дождливая погода, а температура поднимется до +12 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов, но осадков не будет.

В понедельник столбики термометров покажут +16 градусов, прогнозируют облачную погоду. А после этого начнется похолодание.

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Во вторник температура составит +8 градусов, а в среду она опустится до +6 градусов. Такие же условия ожидаются и к концу недели, а в это время усилится ветер до +7 метров в секунду.

Ранее Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Дождь#Синоптики
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