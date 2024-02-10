Резкое похолодание пообещали ростовчанам с 13 февраля

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
В субботу и воскресенье, 10 и 11 февраля, будет дождливая погода, а температура поднимется до +12 градусов. Ночью похолодает до +5 градусов, но осадков не будет.
В понедельник столбики термометров покажут +16 градусов, прогнозируют облачную погоду. А после этого начнется похолодание.
Во вторник температура составит +8 градусов, а в среду она опустится до +6 градусов. Такие же условия ожидаются и к концу недели, а в это время усилится ветер до +7 метров в секунду.
Ранее Автодор призвал донских водителей отказаться от поездок по М-4 из-за непогоды. Материал на эту тему читайте по ссылке.