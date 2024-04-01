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Posted Сегодня, 06:23

Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 06:25

Updated Сегодня, 06:25

Дату резкого похолодания назвали в Ростовской области

Синоптики предупредили о резком похолодании в Ростовской области в апреле

1 апреля 2024, 06:23
Фото: pxhere
Дату резкого похолодания назвали в Ростовской области

В Ростовской области резко похолодает с 5 апреля

В Ростовской области в ближайшие дни будет сохраняться теплая погода, но с 5 апреля похолодает, сообщили синоптики.

По прогнозам, дневная температура воздуха достигнет +24 °C. Небо будет ясным, а скорость ветра с юго-востока не превысит 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.

Во вторник и среду прогнозируют аналогичные погодные условия с облачной погодой и скоростью ветра около трех метров в секунду.

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С начала четверга, 4 апреля, ожидается ухудшение погоды с похолоданием. Дневная температура в этот день составит около +17 градусов, однако должно начаться усиление ветра.

В пятницу температура опустится до +14 градусов, а в выходные прогнозируется схожая погода.

В ночь на четверг могут пройти дожди, а температура опустится до +8 градусов.

Ранее пункты временного размещения открыли в регионе из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Температура#Синоптики
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