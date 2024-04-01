Синоптики предупредили о резком похолодании в Ростовской области в апреле

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:25
Updated Сегодня, 06:25
По прогнозам, дневная температура воздуха достигнет +24 °C. Небо будет ясным, а скорость ветра с юго-востока не превысит 6 метров в секунду. Осадков не ожидается.
Во вторник и среду прогнозируют аналогичные погодные условия с облачной погодой и скоростью ветра около трех метров в секунду.
С начала четверга, 4 апреля, ожидается ухудшение погоды с похолоданием. Дневная температура в этот день составит около +17 градусов, однако должно начаться усиление ветра.
В пятницу температура опустится до +14 градусов, а в выходные прогнозируется схожая погода.
В ночь на четверг могут пройти дожди, а температура опустится до +8 градусов.
Ранее пункты временного размещения открыли в регионе из-за непогоды.