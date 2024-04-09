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Posted Сегодня, 04:53

Published Сегодня, 04:53

Modified Сегодня, 06:03

Updated Сегодня, 06:03

В Ростове-на-Дону может похолодать с 14 апреля

Стало известно, когда начнется похолодание в Ростове-на-Дону

9 апреля 2024, 04:53
Фото: 1MI

В Ростове-на-Дону может похолодать с 14 апреля

В Ростове-на-Дону несколько дней будет сохраняться теплая погода, после чего температура опустится ниже +20 градусов, сообщили синоптики.

Во вторник, 9 апреля, температура составит +23 градуса и будет облачно. В следующие два дня выглянет солнце и потеплеет до +25 градусов.

В пятницу солнечная погода сохранится, но температура упадет до +20 градусов. А с воскресенья, 14 апреля, она упадет до +19 градусов. Осадков в эти периоды не будет, но ожидается облачная погода.

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Добавим, что по ночам температура опустится до +10 градусов. Порывы ветра будут находиться на отметке четыре метра в секунду.

Ранее до 145 тысяч жителей донского региона оставались без света из-за циклона «Ольга».

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Погода#Температура#Синоптики
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