Стало известно, когда начнется похолодание в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 06:03
Updated Сегодня, 06:03
Во вторник, 9 апреля, температура составит +23 градуса и будет облачно. В следующие два дня выглянет солнце и потеплеет до +25 градусов.
В пятницу солнечная погода сохранится, но температура упадет до +20 градусов. А с воскресенья, 14 апреля, она упадет до +19 градусов. Осадков в эти периоды не будет, но ожидается облачная погода.
Добавим, что по ночам температура опустится до +10 градусов. Порывы ветра будут находиться на отметке четыре метра в секунду.
Ранее до 145 тысяч жителей донского региона оставались без света из-за циклона «Ольга».