От пылкого влюбленного до Фрейда: куда сходить в Ростове 20 и 21 апреля

В этот же день в театре имени Горького поставят спектакль «Второе дыхание» по мотивам пьесы Александра Афиногенова «Машенька». Это актуальная на все времена история о семье, дружбе, привязанности и воспитании чувств. В ростовском театре режиссер Родион Овчинников представил свою версию пьесы, сделав ее более современной и понятной молодому зрителю.