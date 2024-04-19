От пылкого влюбленного до Фрейда: куда сходить в Ростове 20 и 21 апреля

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:53
Updated Сегодня, 13:53
20 апреля ростовские театралы могут посетить комедию «Последний пылкий влюбленный» в драматическом театре. Постановка получила крайне положительные отзывы как интеллектуальная сатира о поиске счастья. Однако желающим посетить постановку стоит поторопиться, так как билетов осталось мало.
В этот же день в театре имени Горького поставят спектакль «Второе дыхание» по мотивам пьесы Александра Афиногенова «Машенька». Это актуальная на все времена история о семье, дружбе, привязанности и воспитании чувств. В ростовском театре режиссер Родион Овчинников представил свою версию пьесы, сделав ее более современной и понятной молодому зрителю.
В Молодежном театре Ростова 20 апреля поставят «Онегина». В спектакле постараются переосмыслить фигуру Евгения Онегина, порассуждают, кем он является для современного читателя и зрителя. В постановке обещают разрушить стереотипы и открыть новые смыслы одного из главных произведений русской литературы.
Спектакль «Болеро. Любовь и страсть» представят 21 апреля в Музыкальном театре. В постановке расскажут о судьбе провокационной актрисы и танцовщицы Иды Рубинштейн. «Судьба знаменитой актрисы и танцовщицы, история ее любви, переплетенная с музыкой „Болеро“, легли в основу нового балетного спектакля», — такое описание спектакля дается в аннотации.
В ростовских кинотеатрах на будущих выходных можно будет посмотреть интеллектуальную драму «По Фрейду». Главные роли в фильме сыграли легендарный Энтони Хопкинс и блистательный Мэттью Гуд. Картина расскажет о встрече основателя психоанализа Зигмунда Фрейда с писателем встречается с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии».
Любители триллеров могут посмотреть «Манкимэна» режиссера Дева Пателя с ним же в главной роли. Фильм расскажет об участнике подпольных боев, который сводит счеты с криминальными авторитетами и коррумпированными политиками.
Для патриотов отечественного кино в кинотеатрах покажут фантастический фильм «Сто лет тому вперед». Картина снята по мотивам повести Кира Булычева. Главные роли в ней сыграли Даша Верещагина, Марк Эйдельштейн, Константин Хабенский, Александр Петров и Виктория Исакова.
Также в кино покажут боевик «Падение империи» с Кирстен Данст в главной роли. Картина представляет собой антиотопию о гражданской войне в США.
В воскресенье в театре «Человек в кубе» пройдет вечер джаза. На сцене выступят вокалисты Анна Литвишко, Илья Болдырев и пианист Петр Горобец.
В ростовской филармонии песни из известных кинофильмов сыграет Оркестр имени Еждика. Представить обещают песни из любимых фильмов отечественного и зарубежного кинематографа от «Весны на Заречной улице» до Бондианы.
21 апреля в конгресс-холле ДГТУ выступит блогер и певица Milana Star. Самые дорогие билеты на концерт юного дарования уже раскуплены, так что желающим лицезреть на сцене шоу стоит поторопиться.
Также в воскресенье в Ростове свою новую программу в ДК «Ростсельмаш» представит комик Артем Винокур. Тур артиста под названием «Все будет хорошо!» уже получил множество положительных рецензий.
В субботу, 20 апреля, в художественной галерее «Ростов» открывается выставка «Левша» уличного художника Алексея BASF. Работы художника ростовчане могли видеть на пересечении Чехова и Малюгиной, а также на лестничной площадке перед входом в галерею «Ростов». На выставке покажут более 50 графических и живописных работ Алексея BASF.