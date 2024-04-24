Метеоролог Шувалов обещает рекордную жару в Ростове-на-Дону в апреле

Posted Сегодня, 14:32
Published Сегодня, 14:32
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Updated Сегодня, 14:34
По его информации, на момент понедельника, 23 апреля, превышение над прошлыми достижениями было более одного градуса. Он добавил, что аналогичная ситуация складывается и в Воронеже.
Эксперт уточнил, что повышенные температуры в апреле при недостатке осадков могут предвещать возможное наступление засушливых условий на юге.
«Есть большая вероятность, что к лидерам рекордной гонки подключатся Тула, Рязань, Курск, Краснодар», — отметил Шувалов.
Стоит напомнить, что в Ростове в апреле установили сразу два температурных рекорда. Дело в том, что в донской столице складывалась очень жаркая погода.
Согласно прогнозам, в городе ожидается 30-градусная жара 25 апреля.