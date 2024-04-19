В Ростове побит второй температурный рекорд за два дня

Posted Сегодня, 14:41
Published Сегодня, 14:41
Modified Сегодня, 14:43
Updated Сегодня, 14:43
Так, 18 апреля воздух в Ростове-на-Дону прогрелся до +31,5 градуса, что превысили предыдущее показания для этой даты, зафиксированное в 1994 году. Тогда они составили +26,7 градуса.
Стоит отметить, что это уже второй температурный рекорд, зафиксированный в Ростове-на-Дону за последние двое суток. Ранее, 17 апреля, в городе также был зафиксирован температурный рекорд.
По словам Назаровой, за аномальной жарой придет холодный атмосферный фронт. Но в ближайшие дни в Ростовской области ожидается резкое похолодание — дневные температуры составят не более +19 градусов.
Ранее стало известно, что грозовой фронт накроет Ростовскую область.