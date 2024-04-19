rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:41

Published Сегодня, 14:41

Modified Сегодня, 14:43

Updated Сегодня, 14:43

В Ростове установлен второй температурный рекорд за два дня

В Ростове побит второй температурный рекорд за два дня

19 апреля 2024, 14:41
Фото: Изображение Midjourney
В Ростове установлен второй температурный рекорд за два дня
Жители донской столицы стали свидетелями очередного температурного рекорда, сообщает ТАСС со ссылкой на ростовского Гидрометцентра.

Так, 18 апреля воздух в Ростове-на-Дону прогрелся до +31,5 градуса, что превысили предыдущее показания для этой даты, зафиксированное в 1994 году. Тогда они составили +26,7 градуса.

Стоит отметить, что это уже второй температурный рекорд, зафиксированный в Ростове-на-Дону за последние двое суток. Ранее, 17 апреля, в городе также был зафиксирован температурный рекорд.

Грозы, жара и ветер скоростью до 72 км/ч надвигаются на Ростовскую область
Узнать подробнее

По словам Назаровой, за аномальной жарой придет холодный атмосферный фронт. Но в ближайшие дни в Ростовской области ожидается резкое похолодание — дневные температуры составят не более +19 градусов.

Ранее стало известно, что грозовой фронт накроет Ростовскую область.

Читайте также:
Аномальная для апреля жара надвигается на Ростовскую областьТемпературные «качели» с заморозками до -3° надвигаются на Ростовскую областьРостов-на-Дону накроет летняя жара до +25°C с 8 апреля
#Наталья Романова#Ростов#Жара#Гидрометцентр#Температура#Похолодание#Область
Подпишитесь
В Сеть слили видео задержания экс-министра экологии Ростовской области Урбана
Сегодня, 10:27
Силовики нагрянули в МРЭО Госавтоинспекции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:56
В Ростове создали систему для дальнего обнаружения беспилотников
Сегодня, 12:30
Западный начало топить кипятком в Ростове-на-Дону
Сегодня, 12:15
«Аннушка разлила масло»: прохожий бросился под трамвай в центре Ростова
Сегодня, 11:39
Подозреваемого в резонансном убийстве байкера задержали в Ростовской области
Сегодня, 11:37
"